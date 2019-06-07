Российский анимационный проект о композиторах претендует на премию Союзного государства

МИНСК, 7 июня. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Российский анимационный образовательный проект, знакомящий детей с биографиями и творчеством великих композиторов, выдвинут на премию Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы. Об этом рассказала газета "СБ. Беларусь сегодня".

Цикл образовательных анимационных фильмов под названием "Сказки старого пианино" создал авторский коллектив в составе Ирины Марголиной, Оксаны Черкасовой, Елены Петкевич и Ирины Кодюковой. Это настоящий международный проект. Фильм "Чайковский. Элегия" был снят в Англии, эпизод о Моцарте готовили в США, музыкальными биографиями Шумана, Баха, Прокофьева и Шопена занимались режиссеры из Белоруссии. В России сняли фильмы о Россини, Вивальди и Дебюсси. Авторы использовали различные техники анимации. Например, анимация на песке, с применением живописи на фольге, кукольная анимация. Получилось очень красиво и необычно. Серии короткие, по 10-15 минут.

Всего Экспертный совет по премиям Союзного государства назвал четыре номинанта, один с российской, три с белорусской стороны. Среди белорусских номинантов - главный дирижер президентского оркестра, заслуженный артист Белоруссии Виктор Бабарикин - за создание серии концертных программ в 2009-2019 годах, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Оксана Волкова - за неповторимые сценические образы в области музыкального искусства. На премию Союзного государства претендует также художественный руководитель Театра-студии киноактера, народный артист Белоруссии Александр Ефремов - за фильмы воспитательного и патриотического характера, посвященные героической борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны, а также за постановку спектаклей русской и мировой драматургии.

Как сообщила сопредседатель Экспертного совета, первый заместитель министра культуры Белоруссии Наталья Карчевская, теперь кандидатуры номинантов и их произведения будут вынесены на общественное обсуждение. По его итогам выберут трех лауреатов.