Более 50 тыс. человек посетят музыкальный фестиваль им. Хренникова в Липецкой области

ТАСС, 7 июня. Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова открылся в пятницу на родине композитора в Ельце Липецкой области. В течение четырех дней его произведения услышат более 50 тыс. человек, сообщил ТАСС художественный руководитель Липецкой областной филармонии Василий Самарин.

"[Фестиваль] начался на главной площади города концертом известного коллектива вокалистов "Viva" и московского артиста Леонида Серебренникова и продолжился в Липецке выступлениями на "Городище" Липецкого ансамбля народных инструментов, в зале "Унион" - Московского камерного оркестра "Musica viva", в парке Победы - Липецкого духового оркестра и известного певца Александра Захарова", - сказал Самарин.

Как пояснил собеседник, концерты для зрителей будут бесплатны, в том числе выступления пианиста Бориса Березовского, солистов Большого театра Ильи Селиванова и Марии Лобановой. "Участники фестиваля исполнят не менее ста произведений Хренникова: его музыку к 30 кинофильмам, среди которых "Верные друзья", "Свинарка и пастух", "Московские окна", "Гусарская баллада", "В шесть часов вечера после войны", а также фрагменты симфоний, оперы "В бурю", балета "Наполеон Бонапарт", - добавил Самарин.

По его словам, площадками фестиваля, который проводится в регионе с 2008 года, впервые стали парки. "Это сделано для того, чтобы к творчеству Хренникова приобщилось как можно больше людей: ранее фестиваль собирал в залах порядка 5 тыс. слушателей, а на открытых площадках его услышат более 50 тыс. человек", - отметил худрук филармонии.

Он добавил, что фестиваль завершится на главной площади Липецка в день рождения Хренникова - 10 июня - концертом Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ под управлением генерал-майора Тимофея Маякина. "На закрытии художественному руководителю Липецкого драматического театра Геннадию Балабаеву и ведущему артисту Липецкого театра драмы имени Толстого Михаилу Янко вручат премию имени Хренникова, которая присуждается за большой вклад в развитие культуры Липецкой области", - уточнил Самарин.

Тихон Хренников (1913-2007) - советский и российский композитор, пианист, общественный деятель, педагог. Автор восьми опер, пяти балетов, трех симфоний, девяти инструментальных концертов, музыки для 30 кинофильмов, а также многочисленных произведений камерной, вокальной и программной музыки и музыки для театральных постановок.