Открытие фестиваля "Фабрика Станиславского" прошло в подмосковном музее "Горки Ленинские"

ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Открытие II Летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского", который проходит в Москве и Подмосковье с 7 по 16 июня 2019 года, состоялось в пятницу вечером в музее-заповеднике "Горки Ленинские". Артисты Московского губернского театра представили музыкально-драматический эскиз по мотивам повести А. С. Пушкина "Капитанская дочка", передает корреспондент ТАСС.

Вся программа вечера была посвящена 220-летию со дня рождения Пушкина. Перед спектаклем для гостей прозвучали стихи великого русского поэта и романсы, написанные на его произведения в исполнении артистов театра. "Вчера был его юбилей, и мы, естественно, открываем наш фестиваль "Фабрика Станиславского" музыкально-драматическим эскизом по повести "Капитанская дочка". Тема, к моему великому сожалению, актуальна: русский бунт - бессмысленный и беспощадный", - поделился художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков, выступивший режиссером постановки.

Он пояснил, что спектакль не является театром в классическом понимании, артисты выступают не на сцене, а на киноплощадке. "Огонь, слезы, кровь - все будет по-настоящему, потому что передать русский бунт какими-то пасторалями невозможно", - подчеркнул режиссер.

Молодого Пушкина, который выступил в роли рассказчика, играет Арам Вардеванян. Также в постановке приняли участие Антон Соколов (Петр Гринев), Дмитрий Карташов (Емельян Пугачев), Александр Фролов (Алексей Швабрин), Юлия Пилипович (Маша Миронова) и другие артисты.

Спектакль был насыщен опасными моментами. Так, во время дуэли Гринев и Швабрин использовали настоящее холодное оружие. Атака Белогорской крепости войском Пугачева сопровождалась поджогами и несколькими взрывами. Чтобы не подвергать актеров риску, в этой сцене были задействованы каскадеры.

За музыкальное сопровождение постановки отвечали 65 артистов Губернаторского оркестра Московской области, одетых в костюмы жителей крепости. В спектакле под их аккомпанемент прозвучало пение актеров Московского губернского театра, артисты исполнили в том числе дуэты в стиле рок. По словам Безрукова, музыка была написана специально для эскиза композитором Тимуром Эзугбая. "Надеюсь, это произведение когда-нибудь перерастет в музыкально-драматический спектакль или в рок-оперу", - сказал худрук.

Программа фестиваля

В конкурсную программу фестиваля вошли восемь спектаклей региональных театров. На фестивале представят спектакли коллективы из Перми, Санкт-Петербурга, Саратова, Екатеринбурга и Минусинска (Красноярский край).

Экспертное жюри выберет лауреатов премии в номинациях за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль.

Победителям вручат статуэтки "Верю" - миниатюрные скульптуры Станиславского из "бисквитного" фарфора. "Мы не отмечаем режиссуру и сценографию на нашем фестивале, не отмечаем композиторов - мы отмечаем только актерские работы. При всей яркой форме режиссер должен умереть в артисте, его не должно быть видно", - отметил Безруков.

В рамках внеконкурсной программы фестиваля состоятся показы спектаклей Московского Губернского театра. Артисты выступят на трех подмосковных площадках: в городах Сергиев Посад, Орехово-Зуево и Химки. Они представят постановки "Скамейка", "Прекрасное Далеко", "Вид с моста" и "Цветы запоздалые".

Впервые Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" прошел в 2018 году в Москве и Подмосковье. Состоялись показы спектаклей театров из Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода. В образовательной программе приняли участие 36 студентов из театральных вузов Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Ярославля и Москвы.