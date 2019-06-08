Тбилисский театр имени Шота Руставели выступит в Москве в рамках Чеховского фестиваля

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Тбилисский академический театр имени Шота Руставели после долгого перерыва выступит в Москве в рамках проходящего в российской столице XIV Международного театрального фестиваля (МТФ) им. А. П. Чехова. 8 и 9 июня театр покажет спектакль "Вано и Нико" в постановке знаменитого режиссера, народного артиста СССР Роберта Стуруа, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Собеседница агентства напомнила, что, начиная с 1996 года, Театр имени Шота Руставели неоднократно приезжал в Москву по приглашению Чеховского фестиваля со спектаклями своего худрука Роберта Стуруа. "Но со времени последнего визита прошло уже долгих 12 лет, потому мы особенно рады вновь принимать у себя в гостях замечательный грузинский театральный коллектив во главе с выдающимся мастером сцены", - сказала представитель пресс-службы Чехов-феста.

Роберт Стуруа - всемирно известный грузинский режиссер, которому в прошлом году исполнилось 80 лет. Его работы давно значатся в списке лучших спектаклей культурного наследия ЮНЕСКО, но мастер не устает пробовать и открывать новое.

На этот раз он сам написал пьесу по культовой в Грузии книге рассказов известного писателя Эрлома Авхледиани. Сборник странных, метафорических притч, без всякой "басенной морали" вдохновил режиссера переосмыслить историю Вано и Нико - молодых людей, которые устали быть один - добрым, другой - злым. И решили поменяться местами: Вано стал злым, Нико - добрым.

В выпущенном к спектаклю буклете Стуруа сам сформулировал главный смысл своей постановки. "Что бы ни случилось, как бы ни было перемешано добро и зло, как бы тебе ни было трудно разобраться в происходящем, все равно остаются истины, которые не меняются. Добро будет всегда добром, зло - злом. И если иногда побеждает зло, то в итоге все равно добро будет победителем", - написал режиссер.

Спектакль будет показан на сцене Театра имени Моссовета. Постановка идет на грузинском языке с русскими титрами.