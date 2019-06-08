В Музее села в Бухаресте прошел праздник русской культуры

БУХАРЕСТ, 8 июня. /ТАСС/. Традиционный праздник русской культуры прошел в субботу по случаю приближающегося Дня России в бухарестском Национальном музее села имени Димитрие Густи.

Программа была подготовлена Российским центром науки и культуры (РЦНК) в Бухаресте вместе с Национальным музеем села при поддержке правительства Ярославской области и Государственной филармонии Ярославля. На праздник приехала делегация Ярославской области во главе с членом Совета Федерации Наталией Косихиной.

"Проведение Дня России в Музее села позволяет посетителям прикоснуться к великой русской культуре", - сказала генеральный директор музея Паула Попою, сообщив, что между Национальным музеем села и Музейным комплексом Ярославской области будет подписано соглашение о сотрудничестве. Наталья Косихина высказалась за многостороннее развитие связей между Ярославской областью и Румынией, уточнив, что в настоящее время товарооборот между субъектом РФ и Румынией составляет около $20 млн.

Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин отметил, что российский праздник в Музее села - это "послание мира всем народам и правительствам, в первую очередь, в Европе, включая Румынию". Депутат румынского парламента от Общины русских-липован Андриан Амплеев подчеркнул, что представители этого национального меньшинства в Румынии являются носителями великой русской культуры, делая ее ближе к румынскому народу.

В программе Дня России в бухарестском Музее села - выступление фольклорного ансамбля "Серпантин" из Ярославля и выставка изделий традиционных промыслов, подготовленная центром народного творчества "Дом Берендея" в Переславле-Залесском и ярославской компанией "Олимп". Студенты Бухарестского университета и Национального университета театрального и кинематографического искусства Румынии показали интерактивный спектакль "Колесо истории", а также сцены по сказкам Пушкина и басням Крылова.

Также на сцену вышли фольклорные ансамбли русских-липован "Белые кувшинки" и "Молодцы", творческие коллективы российских соотечественников в Румынии "Белка-Стрелка" и слушателей детских курсов имени графа Павла Киселева при РЦНК "Сюрприз". На празднике русской культуры можно было отведать блюда национальной русской кухни и приобрести русские сувениры.