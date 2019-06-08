В Лондоне подвели итоги международного фестиваля русской поэзии "Пушкин в Британии"

ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Международный фестиваль русской поэзии и культуры "Пушкин в Британии", приуроченный к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина, завершился в субботу в Лондоне. Его триумфатором стала поэтесса Татьяна Юфит из Канады, завоевавшая первое место.

В рамках фестиваля состоялись круглые столы, панельные дискуссии, мастер-классы, турниры переводов и поэтические чтения. Ключевым событием традиционно стал турнир поэтов русского зарубежья, который в этом году прошел в церкви Сент-Джайлс-ин-зе-Филдс, расположенной в лондонском историческом районе Ковент-Гарден. Состязание 10 поэтов проходило через творческое осмысление строки Александра Пушкина "С героем дивным Альбиона..." из его лицейского стихотворения-экспромта "Принцу Оранскому".

После того, как Юфит была признана победителем конкурса, она получила главную награду - бронзовую статуэтку Пушкина работы одесского скульптора Клима Степанова. "При определении первого места мнение жюри совпало. Были споры по второму и третьему местам, которые в итоге достались соответственно Майе Бирдвуд-Хеджер (Великобритания) и Ольге Заверухе (Испания). Призеры получили денежные награды", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС организатор фестиваля писатель Олег Борушко.

"Пушкин в Британии" проводится в Лондоне с 2003 года. По словам Борушко, вопрос об этом фестивале был даже включен в экзаменационную программу для выпускников британских средних школ.

Фестиваль русской поэзии был организован при поддержке федерального агентства "Россотрудничество" и посольства России в Соединенном Королевстве.