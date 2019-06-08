Володин поручил властям Саратовской области отреставрировать памятники культуры

САРАТОВ, 8 июня. /ТАСС/. Реставрацию более 20 памятников историко-культурного наследия планируют провести в Саратовской области, поручение подготовить до конца 2019 года проектную документацию по объектам дал председатель Госдумы Вячеслав Володин, который посетил регион в субботу. Об этом сообщается на сайте правительства Саратовской области.

"Вячеслав Володин поручил до конца года подготовить проектную документацию по всем 23 объектам. Прежде всего, должен быть решен вопрос реставрации зданий, в которых размещены музеи - Чернышевского, Федина, Кузнецова, краеведческие в Вольске, Хвалынске", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь в реставрации нуждается Дом-музей русского живописца Павла Кузнецова, ему хотят вернуть первоначальный вид и включить его в состав флигеля, который принадлежит частным владельцам, с ними ведутся переговоры о выкупе пристроя. "Необходимо сделать все качественно, но полноценно заниматься стройкой музей не может. Надо собрать специалистов, специализирующихся на исторической реставрации. Мы ставим для себя высокую планку, связанную с тем, чтобы восстановить первоначальный вид дома Павла Кузнецова, вернуть ему флигель", - приводятся слова Володина на сайте областного правительства.

Кроме этого, необходимо решить вопрос с аварийным домом по улице Валовой, который расположен рядом с музеем. Володин предложил разобрать здание и полностью воссоздать его первоначальный облик из оригинальных стройматериалов, и передать музею. По предварительным подсчетам, сумма реставрации 23 объектов составит от 1 до 2 млрд рублей. По словам губернатора Саратовской области Валерия Радаева, в 2019 году на проектирование документации направят 106 млн. рублей.

Дом-музей Павла Кузнецова - это филиал Саратовского государственного художественного музея имени Радищева, расположен в Волжском районе города на пересечении улиц Октябрьская и Валовая, был открыт в 2001 году, в музее имеется несколько экспозиционных зон, расположенных в помещениях дома и в саду. Само здание построено в 1870-х годах. В 1878 году в этом доме родился русский живописец Павел Кузнецов, его картины хранятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи и ряде российских музеев. Комплекс вошел в программу по сохранению историко-культурного наследия, которую Вячеслав Володин реализует в Саратовской области.