Мединский: три четверти картин в главном конкурсе на "Кинотавре" поддержаны Минкультуры

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Одиннадцать картин, которые будут представлены на фестивале "Кинотавр", созданы при поддержке Минкультуры, это три четверти конкурсной программы полнометражных картин. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава Минкультуры России Владимир Мединский.

"На "Кинотавре" в этом году представлены 11 картин, созданных при поддержке Минкультуры - это три четверти конкурсной программы полного метра", - сказал он.

Откроет "Кинотавр" новый фильм Тодоровского "Одесса". Также на фестивале будут представлены мелодрама "Выше неба" Оксаны Карас, фильм Александра Золотухина "Мальчик Русский", мелодрама Анны Парнас "Давай разведемся", добавил он.

Министр отметил, что в целом уровень картин, представленных на "Кинотавре", традиционно достаточно высок.

Программа фестиваля, стартовавшего в воскресенье, включит в себя как традиционные конкурсы короткометражных и полнометражных фильмов и внеконкурсную программу показов "Кино на площади", так и ряд проектов и мероприятий, посвященных юбилею "Кинотавра". Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр. Кроме того, "Кинотавр" впервые проведет форум киношкол, приуроченный к 100-летию киношколы ВГИКа. В форуме примут участие семь ведущих российских киношкол.