Композитор Родион Щедрин стал лауреатом Госпремии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2018 года стал народный артист СССР Родион Щедрин. Имена лауреатов в понедельник на брифинге в Кремле объявили помощник президента Андрей Фурсенко и советник главы государства по культуре Владимир Толстой.

"Родиона Константиновича с полным правом можно назвать послом российской музыки в мире. Его произведения в течение более 60 лет входят в репертуар выдающихся музыкантов и оркестров, исполняются на сценах ведущих концертных залов", - сказал Толстой.

Композитор был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, лауреат Госпремии РФ в области литературы искусства. Вместе с балериной Майей Плисецкой Щедрин принял участие в создании балетов "Кармен-сюита", "Анна Каренина", "Чайка" и другие. Одними из последних работ Щедрина стали опера-феерия "Рождественская сказка", "Месса поминовения" и "Поэтория".

Кандидатуру соискателя премии в этой номинации определяют на совместном заседании президиумов Совета при президенте по культуре и искусству и Совета при президенте по науке и образованию. Лауреатом премии могут стать как российские граждане, так и иностранные. Ранее эту премию получали Патриарх Московской и всея Руси Алексий II, писатели Александр Солженицын и Валентин Распутин, общественные деятели Валентина Терешкова и Евгений Примаков, композитор Александра Пахмутова, дирижер Валерий Гергиев, президент Франции в 1995-2007 годах Жак Ширак, король Испании Хуан Карлос I.

О премии

Указ о присуждении премии подписал президент России Владимир Путин. Общая ежегодная торжественная церемония вручения Госпремий по традиции состоится в Большом Кремлевском дворце 12 июня, в День России. Лауреаты получат награды из рук президента РФ.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей, диплом, почетный знак, а также фрачный знак.