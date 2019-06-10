Спектакль о подростках Северной Осетии представят на фестивале в Италии

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июня. /ТАСС/. Показ документального спектакля о жизни подростков Северной Осетии "Братья" состоится на международном фестивале TACTfestival в Италии. Об этом ТАСС сообщила в понедельник Галина Тебиева, директор Северо-Кавказского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ в составе "РОСИЗО"), где был создан проект.

"В рамках международного фестиваля TACTfestival в Италии 14 июня пройдет показ спектакля о жизни подростков "Братья" Северо-Кавказского филиала Государственного центра современного искусства. Спектакль был отобран в числе десяти театральных проектов со всего мира. Поездка стала возможна благодаря поддержке фонда Михаила Прохорова и Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова", - сказала Тебиева.

Документальный спектакль "Братья" - первый подобной проект на Северном Кавказе. Его создавали театральные деятели из Москвы и Владикавказа, были также привлечены специалисты по подростковой и детской психологии. Премьера состоялась в апреле 2018 года. В основу постановки в документальной технике "вербатим" легли реальные интервью с подростками Северной Осетии из разных социальных групп, разговоры с ними записали студенты актерского отделения факультета искусств Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова.

"В результате получилось эмоциональное и живое высказывание о поколении, в котором есть и бескомпромиссный язык улиц, и высокая трагедия. Постановка, которая одновременно трогает и возмущает, завораживает и озадачивает, одним словом, показывает болевые точки непростого возраста и общества, в котором сегодня взрослеют дети. Творческой группе спектакля удалось выделить и его национальную специфику, связанную с ментальностью и укладом жизни. Сквозь монологи владикавказских подростков можно услышать страх, тревогу, которые не могут найти выход в силу закрытости традиционного общества и ряда коммуникативных табу в национальной республике, увидеть отсутствие у молодежи коммуникации со старшим поколением", - поясняют авторы проекта.

TACTfestival проходит ежегодно в городе Триест на севере Италии, в этом году - с 9 по 15 июня. В программе фестиваля - показы, мастер-классы, концерты и образовательные мероприятия.

Северо-Кавказский филиал ГЦСИ в составе "РОСИЗО" - единственная государственная организация на Северном Кавказе, работающая в области современной культуры и искусства. Основные регулярные проекты филиала - международный художественный симпозиум "Аланика" и форум молодых художников Северного Кавказа "ART Кавказ NEXT".