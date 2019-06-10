Актриса Татьяна Лютаева представила в Сочи свой режиссерский дебют

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Актриса Татьяна Лютаева показала в понедельник рабочие материалы к своему режиссерскому дебюту, который продюсирует певец Николай Расторгуев. С будущей картиной познакомились представители международных кинофестивалей и прокатных компаний на открытом российском киносмотре "Кинотавр" в Сочи.

Свой будущий проект "Камень, ножницы, бумага" о судьбах актеров Лютаева представила отборщикам международных кинофестивалей, в частности, Каннского, и российских киносмотров, а также дистрибьюторам. Всего они увидели рабочие материалы к шести фильмам.

В фильме сыграет сама Татьяна Лютаева, ее дочь, актриса Агния Дитковските, актер Владимир Ильин. "Это последняя работа художника Кати Залетаевой, светлая ей память, - сказала актриса. - Кино посвящается трем самым главным в жизни вещам - памяти, умению прощать и нашим учителям".

Николай Расторгуев, кинокомпания которого продюсирует фильм, отметил, что "картина <...> находится на стадии завершения". "Фильм пока никто не видел, по кусочкам можно понять, о чем картина. Татьяна - режиссер-дебютант, она же автор сценария", - сказал Расторгуев.

"Безумно рада, что в моей семье появился режиссер, ура", - пошутила Агния Дитковските, которая сыграла в картине главную роль.

Свой будущий фильм также представит создатель фильма "Война Анны" Алексей Федорченко. Его лента называется "Последняя милая Болгария". Кроме того, отборщики фестивалей увидят картины "Вмешательство" Ксении Зуевой, "Москвы не бывает" Дмитрия Федорова, "Седьмой пробег по контуру земного шара" Виталия Суслина, "У нее другое имя" с Светланой Ходченковой и другие проекты.