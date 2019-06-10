Толстой: быстрое принятие закона о культуре возможно лишь в компромиссном варианте

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой призвал общественность не торопить принятие закона "О культуре". Ускоренная работа может привести к большому количеству компромиссов, сказал он в понедельник журналистам.

"Нас пытаются торопить, это плохо. Быстро можно сделать только компромиссный вариант закона. А принципиальные новации нужно тщательно аргументировать", - сказал Толстой.

Советник президента добавил, что ориентировочно представить документ планируется к осени. "Мы сейчас пытаемся сделать законопроект, который максимально учитывал бы специфику культурной деятельности, а потом, видимо, будем где-то идти на компромиссы. Если вдруг удастся убедить, то это будет самостоятельная, отдельная часть законодательства, вносить изменения в которую будет невозможно через другие законодательные акты. Это как бы сверхцель", - заметил советник президента.

По словам Толстого, одной из проблем является то, что противники автономии культурной сферы из финансово-экономического блока опасаются, что того же попросят в науке и образовании.

История законопроекта

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по культуре и искусству, призвал к серьезному обновлению государственной политики в области культуры и предложил членам Совета, деятелям культуры и представителям профильных ведомств принять активное участие в работе над новым законом в этой сфере.

Для подготовки законопроекта в марте 2018 года была образована рабочая группа, в состав которой вошли деятели культуры и искусства, руководители ведущих учреждений культуры страны, представители администрации президента, аппарата правительства, федеральных органов исполнительной власти.

В марте 2019 года состоялись парламентские слушания законопроекта. Толстой сказал, что на подготовку проекта закона "О культуре" потребуется порядка трех-четырех месяцев.