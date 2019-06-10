Сотрудники Третьяковки получили стипендию фонда на заграничные научные исследования

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Заведующая отделом живописи XVIII - I половины XIX века Третьяковской галереи Людмила Маркина, научный сотрудник музея Сергей Фофанов и хранитель фондов редкой фотографии галереи Никита Ерофеев были награждены стипендиями Культурно-благотворительного фонда "U-Art: Ты и искусство" Иветы и Тамаза Манашеровых на научные исследования. Церемония объявления стипендиатов состоялась в понедельник в зале Врубеля Третьяковской галереи.

Итогом исследования Маркиной и Фофанова должна стать выставка "В поисках души. Романтизм в России и Германии", которая пройдет в Третьяковской галерее и в музее Альбертинум в Дрездене. Проект Ерофеева получил название "Итальянская репродукционная фотография в XIX и начале XX веков", он планирует сотрудничать с фондом Федерико Зери в Болонье и архивом Фрателли Алинари во Флоренции.

"Мы с моим мужем считаем, что работа искусствоведа очень важная. Она нечасто видна на выставке, хотя и является одной из основополагающих. Мы рады, что этот проект получил продолжение и надеемся, что дадим возможность большему количеству людей поехать в поездки", - отметила одна из основателей фонда Ивета Манашерова.

Вручение стипендии проводится в третий раз с 2017 года. Конкурсные заявки принимаются от сотрудников научно-фондовых отделов Третьяковской галереи. На соискание премии могут претендовать исследования, проведение которых планируется за пределами России. Среди членов жюри конкурса - представители фонда и галереи.

"Все исследования, которые ведутся до работы над выставкой или как следствие работы над выставкой, невероятно важны сегодня. Этими выставками мы создаем новую глубокую сложную историю отечественного искусства", - подчеркнула директор галереи Зельфира Трегулова.

В рамках мероприятия стипендиаты прошлых лет представили краткие отчеты о результатах своих исследовательских командировок. Так, сотрудник отдела живописи первой половины ХХ века галереи Ирина Пронина рассказала о работе с Музеем искусств Каракалпакии в Узбекистане, где изучала творчество художника Ивана Кудряшова. С докладом о произведениях и архивных документах художника Ильи Репина в коллекциях публичных музеев, библиотек и архивов Нью-Йорка и Филадельфии выступила научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX - начала XX века Софья Аксенова. А старший научный сотрудник галереи, куратор выставки "Василий Верещагин" Светлана Капырина и научный сотрудник Елена Рыскунова поделились результатами исследований творчества Верещагина в городах США.