В Петербурге открылся фестиваль "Дни грузинского кино"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Третий фестиваль "Дни грузинского кино" открылся в Петербурге при участии кинематографистов этой страны. В Доме кино была показана трагикомедия "Соседи" Гигиши Абашидзе, ставшая полнометражным дебютом этого режиссера, передает корреспондент ТАСС.

В течение трех дней петербуржцы смогут бесплатно посмотреть новые фильмы. Еще одним фестивальным экраном будет киноцентр "Родина". "Петербуржцы увидят прекрасные образцы грузинской кинематографии, заслужившей мировую славу, и познакомятся с молодыми мастерами, которые развивают традиции национального кино", - сказала на пресс-конференции киновед Дали Окропиридзе, формировавшая программу показа.

О сложной ситуации, сложившейся в грузинском кино, рассказал актер Зураб Кипшидзе. "Сейчас такой период, что очень трудно делать кино. Оно разовое у нас, и почему-то девочки, молодые режиссеры, работают активнее, чем мужская половина. Они делают фильмы, ориентируясь на фестивали. Режиссеры-мужчины мучаются годами, проталкивая сценарии, ищут партнеров, но все-таки добиваются своего. Те шесть картин, которые мы привезли, они новые, и что-то интересное наверняка там есть", - считает актер.

Как сообщил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко, "из бюджета города выделена на фестиваль небольшая субсидия". Он отметил, что "российско-грузинские отношения сегодня живут и развиваются в трудных обстоятельствах, при том, что и в Грузии, и в России очень много людей, которые хотят больше общаться, лучше друг друга понимать". И ежегодный фестиваль грузинских фильмов - шаг на этом пути.

Главной темой фестиваля станет творчество актрисы Софико Чиаурели. В программе заявлено три картины с ее участием: "Несколько интервью по личным вопросам" (1978) Ланы Гогоберидзе, "Школа Нуци" Мераба Кокочашвили (2000) и короткометражный фильм-коллаж "Софико", продюсером и одним из режиссеров которого стал сын Чиаурели Николоз Шенгелая.

Петербуржцы увидят современную грузинскую анимацию, истории из жизни высокогорной Сванетии и фильм Сергея Параджанова о художнике Нико Пиросмани (1985). Также в программе - показ молодого грузинского кино, ранее не выходившего в России, мастер-классы для путешественников в Грузию.