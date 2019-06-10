Российские оперные певцы выступили с концертом ко Дню России в Вене

ВЕНА, 10 июня. /ТАСС/. Концерт с участием российских оперных певцов состоялся в понедельник в венском филармоническом обществе Musikverein. Музыкальный вечер был приурочен к празднованию Дня России и организован заслуженной артисткой России и оперной певицей Мариной Мещеряковой.

Венский зритель смог насладиться выступлением меццо-сопрано Елены Максимовой, сопрано Елены Михайленко, а также тенором Иваном Гынгазовым. Артисты исполнили под аккомпанемент рояля произведения и арии западных и российских композиторов. В частности, прозвучали арии из опер "Бал-маскарад" и "Дон Карлос" Джузеппе Верди, опер "Иоланта" и "Пиковая дама" Петра Чайковского, оперы Модеста Мусоргского "Хованщина", оперы "Князь Игорь" Александра Бородина, оперы Джакомо Пуччини "Джанни Скикки" и другие. Также артисты исполнили "Марш энтузиастов" Исаака Дунаевского.

"Наш концерт посвящен Дню России. Мы решили провести его в самом центре Европы, в знаменитом концертном зале Musikverein, чтобы продемонстрировать людям важность объединяющей силы музыкальной культуры в наши дни. Ведь с учетом окружающих политических событий необходимо объединить публику с помощью музыки: европейского слушателя и наших соотечественников. Это очень важный момент, на который мы хотим указать нашей музыкой", - рассказала ТАСС заслуженная артистка России и директор компании M Stage Productions Марина Мещерякова.

По словам Мещеряковой, такие патриотичные концерты планируется проводить ежегодно, чтобы объединять с родной страной всех российских соотечественников, которые проживают вдали от России. "Мы планируем в будущем охватить другие австрийские города. Сегодня мир нуждается в объединении чувств, эмоций, страсти. Важно объединять души людей с помощью музыки", - отметила она. Артистка особо подчеркнула, что поддержку мероприятиям с российским участием оказывает посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Филармония Musikverein не случайно стала местом проведения состоявшегося концерта. Эта центральная площадка Вены знаменита на весь мир Новогодним концертом Венского филармонического оркестра, прямую трансляцию которого можно наблюдать во многих странах.

Концерт прошел при поддержке посольства России в Австрии и Российского центра науки и культуры в Вене. День России - государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР - 12 июня.