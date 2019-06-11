Метод Судзуки открыл культурный обмен России и Японии в рамках театральной олимпиады

ВЛАДИВОСТОК, 11 июня. /ТАСС/. Ученики исполнительской школы Тадаси Судзуки (SCOT, Тога, Япония) дали во Владивостоке открытый мастер-класс "Культура - есть тело" в рамках дальневосточной программы Международной театральной олимпиады.

Мероприятие открыло программу культурного обмена между Театральной олимпиадой в Японии и в России. В рамках этого обмена Александринский театр (Санкт-Петербург) отправится в Тога, где в августе и в сентябре покажет два своих спектакля, а Театральная компания Тадаши Судзуки, в свою очередь, посетит со своими представлениями Санкт-Петербург в ноябре.

Международная театральная олимпиада стартовала во Владивостоке 7 июня, это одно из ключевых событий Года театра в России. Официальная церемония открытия Международной театральной олимпиады состоится 15 июня на площади Островского, она пройдет в формате фестиваля уличных театров. Свои спектакли гостям представят коллективы из Германии, Нидерландов, Франции, Польши, а также российские творческие команды из Москвы и Петербурга. Мероприятия олимпиады пройдут с июня по декабрь 2019 года и объединят более 50 ведущих театральных коллективов из 21 страны мира.

Как играть бога

Тадаcи Судзуки - всемирно известный режиссер, педагог, философ и теоретик театра, основатель и руководитель "Театра Судзуки в Тоге" (SCOT), председатель Японского театрального центра, создатель метода актерского мастерства (Suzuki Method of Actor Training). Сегодня Тога, благодаря SCOT, - один из крупнейших театральных центров мира, место паломничества профессионалов сцены и любителей театра. Вместе с мировыми театральными деятелями Судзуки учредил в 1993 году комитет по проведению Театральной Олимпиады.

На занятие от учеников Театра Судзуки пришло несколько десятков молодых и опытных артистов, желающих побольше узнать о методах обучения SCOT. Занятие, которое носило элементы представления, прошло в спортивном корпусе Дальневосточного федерального университета.

"В первую очередь, это саморазвитие. Я пришел, чтобы познакомиться с еще одним методом, о котором не знал. Посмотрю, изучу и, может быть, что-нибудь для себя вынесу", - поделился ожиданиями с ТАСС актер Приморского краевого театра молодежи Юрий Шадрин.

Перед началом занятия ученик школы Тадаси Судзуки, американец Кэмерон Стил рассказал участникам об истории создания того уникального метода развития актерского мастерства, который он с коллегами представляет сегодня.

"Тадаси Судзуки начинал свою театральную деятельность в Японии, где впервые столкнулся с системой Станиславского. В это время его страна была под сильным культурным влиянием Запада, и молодое поколение артистов хотело сохранить свою традиционную культуру. Система Станиславского основана на реальных взаимоотношениях реальных людей, но что делать, когда тебе надо играть бога или призрака? Ты должен создать новый образ, не похожий ни на что", - сказал Стил.

По его словам, японцы начали искать средства выражения, которые решают эту задачу. Разработанный метод позволяет взять танцору свое тело под полный контроль. В ходе мастер-класса представители SCOT показали базовые элементы этой работы.

Сохраняя концентрацию

Само занятие началось с тренировки медленного и плавного падения и вставания на ноги. Участникам предстояло выполнять задачи мастеров, сохраняя концентрацию и, самое важное, без резких движений, чтобы в любой момент актер мог замереть и остаться в таком положении, не падая. Это упражнение оказалось не таким простым, как могло показаться со стороны.

А затем участникам мастер-класса предстояло освоить еще несколько более сложных упражнений. По словам актрисы школы Судзуки Наны Татишвили, именно в ощущении собственного тела через физически сложные движения и кроется смысл представляемого метода.

"Одно из ключевых понятий театра Судзуки - это работа с животной энергией, которой у нас становится все меньше и меньше с развитием технологий. Ходьба заменяется машинами, живое общение - интернетом и так далее. А для актера эта живая энергия необходима, ведь именно ею он должен заражать зрителей. И метод помогает активизировать это ощущение энергии в теле", - рассказала ТАСС Татишвили.

По ее словам, для актера движение на сцене является базовой потребностью, без которой трудно двигаться в профессии. Мнение Татишвили разделяет и актер Юрий Шадрин, он намерен продолжить погружение в метод Судзуки самостоятельно.

"Он развивает физику, а физика развивает мозг, все это взаимосвязано. Опорно-двигательная система для актера - это все. Мы должны выполнять умственную задачу и физическую одновременно. Поэтому я хочу теперь найти соответствующую литературу, чтобы глубже освоить метод", - рассказал собеседник.

Мастер-класс длился более трех часов, несмотря на то, что и участники, и мастера успели серьезно устать. Уже после занятия владивостокские артисты долго не хотели отпускать представителей Театральной компании Судзуки Тадаши, задавая и м новые и новые вопросы.