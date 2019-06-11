Минкультуры передаст более 3 тыс. экспонатов калининградскому музею

КАЛИНИНГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ передаст Калининградскому музею изобразительных искусств более 3 тыс. экспонатов из коллекции Международной конфедерации Союза художников, в 2018 году признанной достоянием России. Об этом сообщил во вторник журналистам в Калининграде директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

Коллекция включает 53 тыс. картин, скульптур, предметов декоративно-прикладного искусства. По поручению министра культуры РФ Владимира Мединского создана комиссия, которая распределяет ее экспонаты по музеям страны, в том числе региональным.

"Я вручу директору музея [в Калининграде] приказ о распределении более чем 3 тыс. предметов из этой коллекции в Калининградский музей изобразительных искусств", - сказал Кононов, добавив, что передача коллекции для калининградского музея состоится 12 июня, в День России.

Директор департамента музеев Минкультуры РФ сообщил, что к настоящему времени по музеям страны, с учетом тех, которые будут переданы Калининграду, распределены 28 тыс. предметов коллекции. "В течение нескольких месяцев ближайших мы завершим работу по распределению всей коллекции и надеемся, что такое пополнение фондов наших российских музеев дополнительно стимулирует и интерес жителей к музеям, и надеемся, что это станет достойным подарком для самого музейного сообщества", - сказал он.

Кононов отметил, что распределение предметов коллекции осуществляется по заявкам глав субъектов РФ и руководителей музеев. Решение принимается специальной комиссией, которая формирует коллекции с учетом регионов, куда они направляются. "Подобного распределения коллекций, предметов музейного фонда не было c конца 1940-х - начала 1950-х годов", - подчеркнул он, сославшись на оценки экспертов. "Это достойный подарок, хороший подарок. Я надеюсь, что эти предметы не просто будут приняты музеями, а в скорейшем времени будут представлены жителям тех регионов, куда эти предметы уходят. Там действительно есть на что посмотреть", - заключил директор департамента музеев Минкультуры РФ.