В Петергофе и Царском Селе прошли съемки фильма Светланы Дружининой "Гардемарины-4"

"Гардемаринов" в Петергофе снимают уже во второй раз, у нас снимали "Гардемарины-3", теперь "Гардемарины-4", - сказала Кальницкая. - Съемки прошли без каких-либо происшествий, они были на Большом каскаде, в Большом дворце, в Монплезире и в павильоне "Эрмитаж". По словам пиар-менеджера фильма Вероники Бусуковой, в Петергофе снимали сцены с участием Кристины Орбакайте (Екатерина II) и Михаила Мамаева (Оленев).

Кальницкая отметила, что работа киногруппы в музее создает "определенную нагрузку" на хранителей, но благодаря выстроенному "жесткому и четкому" графику удалось не допустить пересечения съемок с интенсивным туристическим потоком несмотря на разгар сезона. Она особо подчеркнула "бережное отношение" режиссера Светланы Дружининой и главного оператора-постановщика Анатолия Мукасея к историческим интерьерам и рассказала, что некоторые сцены снимали после закрытия музея, часть сцен на Большом каскаде - ночью, чему способствовали сезон белых ночей и ясная погода. В связи с этим фонтаны включали в необычное для них ночное время.

Съемки фильма начались в августе 2018 года в Переславле-Залесском. В мае работа над картиной шла в Крыму - Севастополе, Херсонесе, Оленевке. В Царском Селе для съемок был выбран один объект - Тронный зал Екатерининского дворца. Бусукова рассказала, что съемочный процесс планируется продолжить на Мосфильме и в Кусково, а затем снова в Крыму.

В конце июня 2018 года Минкультуры РФ выделило госфинансирование на создание продолжения фильмов Дружининой, которое она задумала много лет назад. Первая картина о приключениях гардемаринов вышла в 1988 году. Главные роли в ней исполнили Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева, Михаил Боярский.