В Анкаре состоялось выступление солистки Мариинского театра Матаевой и ансамбля "Орнамент"

АНКАРА, 11 июня. /ТАСС/. Праздничный концерт, посвященный Дню России, с выступлением солистки Мариинского театра Ирины Матаевой в сопровождении музыкального коллектива "Орнамент" прошел во вторник в Анкаре. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Выступление музыкантов состоялось при поддержке посольства РФ в Турции на площадке представительства Россотрудничества в Турецкой Республике, взявшего на себя организацию концерта. Мероприятие посетили российские дипломаты, представители общественных организаций, студенческая молодежь, представители СМИ.

С приветственной речью выступил посол РФ в Турции Алексей Ерхов: "Очень здорово, что мы начинаем праздновать День России вот в таком народно-общественном варианте". "Сегодня собрались здесь все те, кому близки и дороги Россия, старая и новая, и Советский Союз бывший. Кто вырос в это время, кто помнит это время <...> Это наша страна, это наша Россия, которая сегодня имеет тот вид, которым мы без преувеличения гордимся", - отметил дипломат.

В исполнении музыкантов-виртуозов и Ирины Матаевой прозвучали "О, не целуй меня", "Коробейники", "Как под горкой, под горой", "Травушка-муравушка", "Гляжу в озера синие", "Надежда" и другие известные композиции. Однако больше всего собравшимся пришлась по душе песня "Подмосковные вечера", которая была исполнена не только солисткой Мариинского театра, но и практически всеми зрителями в зале.