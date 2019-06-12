Анна Пармас представила свой фильм на "Кинотавре"

СОЧИ, 12 июня. /ТАСС/. Режиссер Анна Пармас представила в основном конкурсе кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи свой дебютный полнометражный фильм "Давай разведемся" - комедию про развод. В зале Зимнего театра многим зрителям не хватило места, они стояли на ступеньках.

"Спасибо большое "Кинотавру" за то, что взял фильм в конкурс", - сказала Пармас. Она назвала Анну Михалкову, сыгравшую в картине главную роль, "великой русской артисткой". По словам режиссера, она давно хотела "снять комедию про развод, чтобы показать: все не так страшно".

Главная героиня фильма - врач-гинеколог Маша (Анна Михалкова), от которой уходит муж. Она начинает отчаянную борьбу за своего неверного мужа Мишу. В картине также сыграли Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Надежда Маркина и другие.

Режиссерским дебютом в кино стал для Пармас фильм "Девочки" в альманахе "Петербург. Только по любви". Также в фильмографии Пармас сценарии, написанные в соавторстве с Авдотьей Смирновой, - "Два дня", "Кококо", "История одного назначения", работа на телевидении и клипы группы "Ленинград".