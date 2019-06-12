Главный приз конкурса короткого метра в Сочи получил фильм "Топливо"

СОЧИ, 12 июня. /ТАСС/. Главный приз конкурса короткого метра на фестивале "Кинотавр" в Сочи получил фильм "Топливо" Михаила Архипова. Церемония вручения призов прошла в среду, передает корреспондент ТАСС.

Председатель жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" Анна Михалкова объявила победителя. Им стал Михаил Архипов.

Диплом жюри получила картина "Жених" Елизаветы Стишовой. Также диплома жюри была удостоена актриса Паулина Андреева, которая стала режиссером короткометражки "Плачу с вами". "Благодарю Федора Бондарчука за личную поддержку", - сказала она.

"Ваши фильмы уже попали в конкурс, это важно. Я поздравляю абсолютно всех участников, ваши фильмы уже посмотрело огромное количество зрителей", - сказал президент фестиваля Александр Роднянский.

Всего в основном конкурсе "Кинотавра", который продлится до 16 июня, участвуют 15 кинокартин. Имена победителей станут известны на закрытии фестиваля.