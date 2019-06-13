Кинотеатры Китая начали показ российского фильма "Движение вверх"

ПЕКИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Кинотеатры КНР в четверг начали показ российского художественного фильма "Движение вверх", посвященного соперничеству между СССР и США на спортивной арене - в баскетболе. Кинолента представлена местному зрителю в рамках мероприятий, посвященных 70-летию установления китайско-российских дипломатических отношений.

Лента "Движение вверх" в апреле была представлена на IX международном кинофестивале в Пекине, заслужив положительные отклики. Судя по отдельным отзывам, местным зрителям понравилась игра актеров и работа оператора, а также сюжет фильма.

Картина основана на реальных событиях 1972 года, когда в Мюнхене проводились летние Олимпийские игры. Перед советской сборной в то время была поставлена задача: обыграть команду Соединенных Штатов, считавшуюся "непобедимой". Фильм также дал возможность хорошо прочувствовать особый настрой, который понятен жителям современного Китая, где актуальны вопросы выстраивания приоритетов во взаимодействии с некоторыми развитыми странами на международной арене, в том числе и в спорте.

Спортивная драма режиссера Антона Мегердичева вышла на широкие экраны России в конце декабря 2017 года, ее бюджет составил 450 млн рублей, или около 7 млн долларов по текущему курсу, сборы от просмотра - почти 54 млн долларов. Она стала самым кассовым фильмом российского кинопроката, окупившись за первые недели показа. Картина получила наивысшие оценки отечественных зрителей.