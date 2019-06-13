Пенза примет в сентябре международный фестиваль уличных спектаклей "Театральные экзерсисы"

ПЕНЗА, 13 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль уличных спектаклей "Театральные экзерсисы" откроется в Пензе 14 сентября, сообщил ТАСС зампредседателя правительства области Олег Ягов.

"На 14 сентября запланировано проведение на семи площадках в Пензе международного фестиваля театральных спектаклей на улице "Театральные экзерсисы". В нем примут участие детские и молодежные театры-студии, музыкальные коллективы, танцевальные и цирковые студии", - сказал Ягов.

По его словам, центральным событием фестиваля станет театрализованное шествие по главной пешеходной улице города. "Как ожидается, в шествии примут участие актеры экспериментального Театра Доктора Дапертутто из Пензы в костюмах персонажей комедии дель арте", - добавил он.

Зампредседателя правительства также отметил, что одним из ключевых мероприятий Года театра в регионе станет III международный театральный фестиваль "Маскерадъ". Он пройдет с 24 по 31 октября и будет посвящен творчеству театрального режиссера Всеволода Мейерхольда, который родился и провел свое детство в Пензе. Ожидается, что участниками смотра станут театры из Москвы, Пскова, Перми, Саратова, а также из Израиля.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Программа года включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.