Русский музей открыл выставку о том, как менялся образ ангела в современном искусстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Русский музей посвятил новую выставку образу ангела в искусстве XX-XXI веков. Временная экспозиция открылась в четверг в Санкт-Петербурге в корпусе Бенуа.

"Мы решили проследить, как изменялся образ ангела в творчестве художников, как обретал черты своих творцов", - рассказала на церемонии открытия автор вставки Тамара Чудиновская.

В экспозицию вошли более 100 произведений из собрания Русского музея и частных коллекций. Как отметила заместитель директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова, современный период был выбран, поскольку в древнерусском искусстве, иконах и даже в произведениях XIX века образ ангела был более однозначным, а "в XX-XXI веках есть элемент удивления и желание выяснить, какова роль ангела в это время".

На выставке есть классические изображения ангелов в виде людей с крыльями, в образе загадочной музы деятелей искусств, а также абстрактные рисунки, картины и скульптура. Как отмечают создатели выставки, в начале ХХ века образ ангела позволял художникам воплощать апокалиптические идеи, связанные с предчувствием перемен. Это отражено в картинах Кузьмы Петрова-Водкина, например, "Голова юноши (Красный ангел)", и Натальи Гончаровой, создавшей серию "Мистические образы войны".

В советское время образы ангелов надолго исчезли из официального искусства, но они снова появились в 1960-е годы, тогда они чаще символизировали не религиозный символ, а творческий дух, как в картине Дмитрия Шаховского "Крылатый". Затем ангелы в искусстве стали символом изменения духовных ценностей в обществе - на картине Виктора Попкова 1972 года "Северная часовня" изображен мальчик на пороге деревенской церкви. В наши дни, как отмечают авторы выставки, многие художники через образы ангелов часто стараются показать, как наука вторгается в жизнь и спорит с религией.

Выставка "Ангелы ХХ века" в Русском музее продлится до 19 августа.