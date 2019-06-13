На "Кинотавре" показали первый эпизод сериала от создателя "Аритмии" Бориса Хлебникова

СОЧИ, 13 июня. /ТАСС/. Режиссер Борис Хлебников, известный зрителям по трагикомедии "Аритмия", показал в четверг на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи первый эпизод своего нового проекта - киносериала "Шторм" с Анной Михалковой и Александром Робаком в главных ролях.

О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

Как выжить на "Кинотавре". Блог корреспондента ТАСС Томы Ходовой О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

"Это не первая серия сериала, а макет этой серии", - сказал режиссер.

Показ прошел в рамках внеконкурсной программы 30-го открытого российского фестиваля "Кинотавр" в Сочи. Кроме создателей "Аритмии" Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой (автор сценария сериала), проект представили исполнители главных ролей Анна Михалкова и Александр Робак, продюсеры проекта Рубен Дишдишян и Ирина Сосновая, а также оператор Алишер Хамидходжаев.

"Шторм" - драма о противостоянии двух друзей-полицейских, которые стали врагами из-за определенных жизненных обстоятельств. Один из героев, который работает в отделе по борьбе с коррупцией, идет на преступления, чтобы достать деньги на операцию больной жене. Второй пытается раскрыть эти преступления.

Премьера драмы "Шторм" состоится на видеосервисе Start осенью.

"Аритмия" Бориса Хлебникова получила Гран-при на 28-м открытом фестивале "Кинотавр", приз зрительских симпатий и награду за лучшую мужскую роль. Также картина стала победителем во всех главных номинациях старейшей национальной кинопремии "Ника" в 2018 году.