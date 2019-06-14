Третьяковка закроет залы графики выставки "Илья Репин" в конце июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Залы графики выставки "Илья Репин", проходящей в Новой Третьяковке на Крымском Валу, будут закрыты после 30 июня в связи с максимально допустимым сроком экспонирования произведений на бумаге. Об этом сообщает пресс-служба галереи в пятницу.

"В связи с особыми условиями хранения произведений на бумаге - ограничением освещенности и максимально допустимым сроком экспонирования - в конце июня закрываются залы графики выставки "Илья Репин". До 30 июня у вас и вашей аудитории еще есть возможность увидеть рисунки выдающегося мастера", - говорится в сообщении.

На выставке, которая работает с 16 марта, представлены лучшие работы художника, созданные с начала 1870-х по конец 1920-х годов. Экспозиция, которая расположилась на трех этажах в самых крупных выставочных залах галереи, включит более 170 живописных полотен и более 130 графических работ из музеев России и зарубежья, а также из ряда частных собраний. Помимо широко известных картин ("Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"), для выставки отобраны малоизвестные произведения.

Важным событием в галерее называют экспонирование крупноформатного полотна "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года <…>" из собрания Государственного Русского музея.

Отдельное пространство на выставке посвящено картине "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", ее истории, интерпретации и исследованиям. Сама же картина не планировалась к экспонированию. На данный момент идет подготовка полотна к реставрации, после того как 25 мая 2018 года вандал металлическим столбиком ограждения повредил его, разбив стекло картины.

Выставка в Третьяковской галерее открывает серию проектов, посвященных юбилею художника. После экспозиции в Москве выставка будет показана в Русском музее в Санкт-Петербурге, в музее Пти-Пале в Париже, а в 2021 году - в Художественном музее Атенеум в Хельсинки.