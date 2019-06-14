Нидерландский театр представил фрагменты постановки "Одиссеи" в метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Актеры нидерландского театра Gajes представили в пятницу в метро Санкт-Петербурга фрагменты из спектакля Odyssee по мотивам классической поэмы Гомера. Акция приурочена к международной Театральной олимпиаде, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов мероприятия.

"Перформанс начался в 11:00 мск на станции "Адмиралтейская" и продолжился на "Звенигородской". История возвращения Одиссея развернулась среди пассажиров", - сказал собеседник агентства

Как сообщается на сайте метрополитена, шоу было разделено на две части: одну из них представили в вестибюле станции, вторую - в вагоне поезда, где "артисты под бурные аплодисменты сыграли заключительную часть "Одиссеи".

"Как признались актеры, им еще не приходилось играть перед публикой в столь необычном месте, и опыт выступления в метро им очень понравился. А от красоты петербургской подземки они остались в настоящем восторге", - отмечается в сообщении.

Полностью этот и другие спектакли церемонии открытия Театральной олимпиады можно будет увидеть 15 июня на площади Островского с 18:00 мск. Основной площадкой олимпиады станет Александринский театр, где спектакли представят коллективы из Германии, Нидерландов, Франции, Польши, а также российские творческие команды из Москвы и Петербурга. Мероприятия олимпиады пройдут с июня по декабрь 2019 года и объединят более 50 ведущих театральных коллективов из 21 страны.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Программа года включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.