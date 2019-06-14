Первый замдиректора театра им. Образцова уволен после конфликта с коллективом

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Директор театра кукол имени Образцова Владимир Бакулев расторг трудовой договор с первым заместителем директора Юрием Шерлингом после публичного обращения коллектива и обсуждения вопроса в Министерстве культуры РФ. Об этом сообщается в официальном заявлении театра, опубликованном в пятницу на его сайте.

"Я рассмотрел обращение коллектива и, разобравшись по существу высказанных претензий к первому заму, прекратил действие трудового договора с Юрием Борисовичем Шерлингом", - цитируют Бакулева в заявлении.

Ранее ряд СМИ опубликовал открытое письмо коллектива театра, в котором говорится о деятельности Шерлинга в театре. "За несколько дней его работы в театре сложилась нездоровая обстановка, обусловленная абьюзом, угрозами увольнения, запугиванием и обвинением в некомпетентности коллектива", - говорится в письме.

В театре сообщили ТАСС, что в среду перед зданием театра его артисты вместе с куклами записали театрализованное обращение на горячую линию президента РФ, в котором высказались о ситуации в театре. Участниками мероприятия стали главный режиссер театра Борис Константинов, режиссер-постановщик театра Екатерина Образцова, народный художник РФ, главный художник театра Сергей Алимов и народный артист РФ Федор Виолин.

По словам Константинова, театр продолжит работать. "У нас столько планов: международный фестиваль, гастроли, репетиции новых спектаклей, конференция-практикум для наших коллег из региональных театров кукол и многое другое. Я благодарен всем, кто поддерживал нас и был с нами!", - приводят его слова в заявлении.