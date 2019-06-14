На "Кинотавре" представили фильм Кантемира Балагова "Дылда"

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Лента "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова, ставшего лучшим режиссером в программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд", представлена на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.

Показ прошел с аншлагом: участники и гости смотра в ожидании собрались у Зимнего театра за полчаса до начала. Среди зрителей в зале - продюсер Сергей Сельянов, режиссеры Федор Бондарчук, Алексей Учитель, Владимир Хотиненко и актер Александр Паль.

Продюсер картины Александр Роднянский, который также является президентом "Кинотавра", поблагодарил зрителей, также сказал "спасибо" учителю Балагова - Александру Сокурову. "Это спецпоказ, поскольку фильм имеет отношение ко мне, он не мог быть в конкурсе [фестиваля]", - отметил он.

Фильм "Дылда" - вторая полнометражная картина Балагова. Лента рассказывает историю двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую мирную жизнь.

Балагов дебютировал в большом кино с фильмом "Теснота" в конкурсной программе "Особый взгляд" 70-го Каннского кинофестиваля, где был удостоен приза FIPRESCI Международной федерации кинопрессы.