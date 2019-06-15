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Пожар в соборе Парижской Богоматери

Министр культуры Франции считает, что восстановление Нотр-Дама может занять более пяти лет

При этом Франк Риестер допустил открытия собора для верующих и туристов раньше срока завершения реставрации

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Реставрацию собора Парижской Богоматери нельзя вести в спешке, поэтому она может занять более пяти лет. Такое мнение в субботу в эфире радиостанции Europe1 высказал министр культуры Франции Франк Риестер.

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"Не нужно путать скорость со спешкой, - сказал он. - Президент [Франции Эмманюэль Макрон] был прав, когда ставил задачу по восстановлению собора за пять лет, это позволило мобилизовать силы на эту работу. Однако очевидно, что в конечном итоге важно качество, и это означает, что через пять лет не все работы могут быть завершены".

Министр добавил, что собор может быть открыт для верующих и туристов раньше, "однако восстановительные работы снаружи будут еще продолжаться".

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по невыясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльПожар в соборе Парижской Богоматери
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