В Сочи объявят победителей кинофестиваля "Кинотавр"

Как правило, предсказать итоги "Кинотавра", жюри которого в этом году возглавляет актер и режиссер Константин Хабенский, практически невозможно. По мнению опрошенных ТАСС критиков, в этом году основной конкурс "Кинотавра" сильный, но неоднородный. В списке фильмов есть как картины, представляющие авторское кино, так и ленты, ориентированные на коммерческий прокат. Большинство из них посвящены теме семьи - изменам и разводам.

После награждения победителей состоится показ нового фильма Андрея Смирнова "Француз", которую режиссер представит лично. Прокат ленты запланирован на осень. В фильме сыграли Антуан Риваль ("Временно недоступен"), прима-балерина Большого театра Евгения Образцова, Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов") и другие. Картина рассказывает о приключениях иностранца в России.

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Лауреаты 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" будут объявлены в воскресенье на церемонии, которая пройдет в Зимнем театре Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

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Среди фаворитов фестиваля называют "Керосин" Юсупа Разыкова - картину о простых людях, которые учатся выживать в сложных ситуациях, и "Верность" Нигины Сайруллаевой, которая вызвала немало споров из-за своей яркости и откровенности. Также в возможные победители "Кинотавра" записывают фильм "Бык" Бориса Акопова про 1990-е и преступность.

Кроме того, зрителям, судя по заполненным залам, очень понравились комедия Анны Пармас "Давай разведемся" с Анной Михалковой в главной роли, фильм "Выше неба" Оксаны Карас с Викторией Толстогановой и Алексеем Аграновичем, посвященный проблемам в семье, а также триллер "Мысленный волк" Валерии Гай Германики с Юлией Высоцкой.

Киноведы высоко оценили картину Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске", уже показанную на Каннском кинофестивале. Традиционно вниманием критиков и зрителей пользовались фильмы Григория Константинопольского, который в этом году привез на конкурс свою экранизацию пьесы Александра Островского "Гроза", и Юрия Быкова, показавшего своего "Сторожа".

Всего в конкурсе 15 фильмов, включая также нашедшие своего зрителя работы Александра Лунгина, Петра Левченко, Александра Золотухина и других.

Режиссеры о "Кинотавре"

"Я могу для себя выделить три-четыре картины вне конкурса, - сказал ТАСС режиссер Владимир Хотиненко. - Конечно, прежде всего, это "Дылда" Кантемира Балагова, просто невероятное кино. И фильм Валерия Тодоровского "Одесса", который показывали на открытии".

Что касается конкурса, режиссер отметил, что несколько фильмов его поразили. "Бык" Бориса Акопова - очень сильное высказывание, - сказал он. - "Троица" Ян Гэ - мощная картина, стильная. Также хороши "Верность" и актриса из фильма "Люби их всех" Марии Агранович, может быть, придумаем что-нибудь вместе".

Режиссер Федор Бондарчук, который председательствует в попечительском совете "Кинотавра", поблагодарил президента фестиваля Александра Роднянского и всех организаторов за юбилейный смотр. "Тридцатый "Кинотавр" получился просто волшебным и невероятным", - считает он.

Балагов и концерты-сюрпризы

Самым ярким событием стал показ в Сочи вне конкурса "Дылды" Кантемира Балагова, который в этом году получил приз за режиссуру на втором по значимости конкурсе Каннского кинофестиваля - "Особый взгляд". Фильм выходит на экраны уже 20 июня.