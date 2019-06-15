"Кинотавр" на свое 30-летие подарил сочинцам концерт Ленни Кравица

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Жители и гости Сочи смогли бесплатно посетить концерт американского певца Ленни Кравица, который выложился на 100%, исполнив практически все свои хиты. Такой подарок всем желающим сделала дирекция российского кинофестиваля "Кинотавр", который проходит уже в 30-й раз.

"Как коренные сочинцы, так и гости города могли получить по паспорту бесплатный билет на концерт Ленни Кравица, который проходит накануне закрытия "Кинотавра", - пояснили ТАСС в пресс-службе смотра.

Выступление артиста прошло в концертном зале "Фестивальный", вместимость которого составляет около 3 тыс. человек. В этот вечер зал был заполнен - на концерт пришли как простые горожане, так и гости самого известного российского кинофестиваля. Так, концерт посетил бизнесмен Роман Абрамович.

Концерт Ленни Кравица начался с задержкой всего на 20 минут, что совсем немного по сравнению с обычными опозданиями рок-звезд. Артист появился перед публикой в джинсовом костюме и темных очках, с гитарой в руках, и сразу начал с одной из своих самых популярных композиций - Fly Away. Уже на второй песне зрители вскочили со своих мест и весь остальной концерт слушали стоя, подпевая музыканту, который попросил и танцевать с ним.

"Добрый вечер, мои русские братья и сестры, - сказал певец в одном из перерывов между композициями. - Так приятно вновь вернуться в Россию, мне нравится быть здесь, надеюсь, что мы прекрасно проведем время".

После этих слов он в течение полутора часов исполнял самые известные из своих хитов.

О "Кинотавре"

Ленни Кравиц выступил в Сочи накануне последнего дня фестиваля, лауреаты которого будут объявлены в воскресенье в Зимнем треатре Сочи. Конкурсная программа смотра завершилась картиной Григория Константинопольского "Гроза", а фильмом закрытия фестиваля станет "Француз" Андрея Смирнова.

На "Кинотавре" в разные годы побеждали фильмы "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие картины.