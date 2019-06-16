Режиссер Юрий Быков сделает паузу в создании фильмов на острые социальные темы

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Режиссер Юрий Быков, чей фильм "Сторож" вошел в основной конкурс российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, пообещал сделать паузу в создании фильмов на острые социальные темы, касающиеся политики, и сосредоточиться на других историях. Об этом режиссер заявил в воскресенье на пресс-конференции в Сочи.

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В 2017 году Быков объявил об уходе из профессии после критики его сериала "Спящие" со стороны либеральной интеллигенции.

"Я устал от политики, она меня окончательно измучила, - признался Быков. - Надеюсь, потом еще будут высказывания на эту тему, но все мои попытки, мои недочеты меня окончательно измучили". Он добавил, что "хочется сделать паузу в этом противопоставлении себя системе" и в будущем попробовать работать над другими историями.

"При этом я не могу сказать, что аполитичен, - добавил режиссер. - Но то количество эмоций и сил, которые я потратил на предыдущие фильмы, меня выпотрошило. На ненависти невозможно двигаться дальше". Образцами для себя Быков назвал фильм Кантемира Балагова "Дылда", который был показан вне конкурса на "Кинотавре", и сериал HBO "Чернобыль".

Фильм "Сторож", который осенью выйдет в прокат как в кинотеатрах, так и на онлайн-платформах, не касается политики. "Мне захотелось разобраться, что есть под социальном слоем, под остросоциальными темами", - пояснил Быков.

О фильме

В фильме "Сторож" сам Быков сыграл одну из ролей. Главный герой картины живет и работает в санатории, который вскоре пойдет под снос.

На счету Быкова фильмы "Дурак", "Майор", "Завод", сериал "Метод". Картины режиссера неоднократно участвовали в программах международных кинофестивалях.