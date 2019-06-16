Фестиваль-школа современного искусства "Территория. Магадан" завершил свою работу

МАГАДАН, 16 июня. /ТАСС/. Фестиваль-школа "Территория. Магадан", стартовавший 10 июня и объединивший спектакли ведущих российских театров, читки пьес, выставку "Пейзаж вечный, пейзаж меняющийся" и образовательную программу, завершил работу в воскресенье.

"Завершился фестиваль музыкально-поэтическим вечером "Вешние воды" с участием народного артиста России Александра Галибина, заслуженных артисток России Елены Ревич (скрипка) и Яны Иваниловой (вокал) и лауреата международных конкурсов Полины Осетинской (фортепиано)", - рассказали ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль прошел в Магадане во второй раз. Заместитель председателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко отметила в беседе с журналистами, что в этом году он стал подарком городу, так как Магадан отмечает сразу два юбилея - 90 лет основания и 80 лет со дня получения статуса города. "Фактически данный фестиваль является стартом для проведения многих мероприятий, посвященных юбилею Магадана", - сказала она.

"Территория. Магадан" - совместный проект международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", Московского музея современного искусства (ММОМА) и золотодобывающей компании "Полюс". Директор департамента по связям с общественностью компании "Полюс" Виктория Васильева рассказала, что два года назад мероприятие стало своеобразным экспериментом.

"Мы очень рады, что тогда коллеги из фестиваля-школы "Территория" и Московского музея современного искусства откликнулись, потому что для них это был первый вылет так далеко. Тогда мы должны были понять, что коллеги смогут привезти, что найдет отклик у зрителей", - отметила Васильева.

Очень важно, добавила она, что в этом году в качестве участников фестиваля приехали артисты театров, победивших в конкурсе "Полюс. Золотой сезон". "Мы четвертый год проводим конкурс для регионов присутствия, таких регионов четыре - Красноярский край, Иркутская область, Якутия и Магаданская область. Нашей задачей было, чтобы театры из этих регионов могли пообщаться, посмотреть на то, что творится на театральном ландшафте страны. И вот уже третий год подряд победители ездят на один из региональных фестивалей "Территория", - пояснила Васильева.

Спектакли, читки, выставка

Фестиваль открылся 10 июня премьерой спектакля Радиона Букаева "На краю света" в Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре. Также зрители в дни проведения фестиваля-школы увидели спектакль "Шведская спичка" Государственного театра наций, балет "Крейцерова соната", который представил "Балет Москва", спектакли "Транссиб" Мастерской Брусникина и "Леха…" Московского художественного театра имени Чехова.

В рамках "Территории" в Магадане впервые был представлен иммерсивный спектакль-квест "В гостях. Европа" немецкой театральной компании Rimini Protokoll, который прошел в квартирах жителей города. Это спектакль без актеров, где зрители участвуют в необычной игре, совместно отвечают на предложенные авторами вопросы, чтобы лучше узнать не только окружающих, но и самих себя.

Традиционно состоялись и читки лучших пьес современных драматургов из шорт-листа объединенного конкурса драматургии "Кульминация". Также прошли мастер-классы и лекции для участников образовательной программы. Важным событием фестиваля стали показы спектаклей театров-победителей конкурса "Полюс. Золотой сезон".

Пейзаж вечный, пейзаж меняющийся

Также в Магадане в рамках фестиваля открылась выставка "Пейзаж вечный, пейзаж меняющийся", подготовленная Московским музеем современного искусства специально для фестиваля. Экспозицию можно будет увидеть в Магаданском областном краеведческом музее до 1 сентября. Она включает мастеров разных направлений - от классического реализма до постмодерна.

Экспозиция делится на три смысловых блока. "Это "Традиция", "Трансформации" и Fata Morgana. По задумке, произведения самых разных художников из коллекции MMOMA становятся для зрителя своеобразным путеводителем по жанру пейзажа, а дополнением к ним служат избранные картины и уникальные геологические экспонаты из обширного собрания Магаданского областного краеведческого музея.

Пейзажную классику на выставке представляет ученик Аполлинария Васнецова, участник выставки "Голубая роза" (1907), выдающийся пейзажист первой половины ХХ века Николай Крымов. Послевоенное искусство продемонстрировано работой Юрия Жданова "Дождь. Большая Дорогомиловская улица", которая знакомит зрителя с жизнью столицы времен хрущевской оттепели. Неофициальное направление, противостоявшее советскому официозу, представлено в серии артефактов Франциско Инфанте: художник в соавторстве с женой Нонной Горюновой создает пространственные инсталляции в природных ландшафтах.

На выставке представлены две серии артефактов - "Геометрические горизонты" (1992) и "Близкое в далеком, далекое в близком" (1997). В этих сериях художник обращается к природе Крыма и Испании. Российское актуальное искусство представлено на выставке в лице номинанта Премии Кандинского, Владимира Потапова.

В выставке принимают участие также и произведения из фондов Магаданского краеведческого музея. Работа Кирилла Шебеко посвящена нереальным, фантастическим пейзажам-миражам: полотно изображает знаменитую полярную станцию "Северный полюс"; эта символическая композиция отражает метафизическую сущность крайнего Севера. База полярников у художника превращается в сказочное царство холода, накрытое "куполом" изо льда и снега.

Театральное искусство на Дальнем Востоке

"Когда в декабре прошлого года был фестиваль "Территория. Сахалин", там было объявлено о старте программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока. У этой идеи есть два вдохновляющих пункта, два источника. Один из них - гастроли Театра наций на Сахалине. А второй - это "Территория. Магадан", которая состоялась два года назад", - отметил арт-директор фестиваля-школа Роман Должанский.

Программа будет реализована в 2019-2020 годах в городах Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Якутск, Чита, Улан-Удэ и других. В рамках программы пройдут фестивали, гастроли, а также планируется выделить грантовую поддержку театрам на обновление репертуара.

"Наш фестиваль в Магадане - инициатива компании "Полюс", он бы и так состоялся. Он формально не является частью этой программы, но мне кажется, что поскольку это задача какая-то общая, то мы можем считать, что это часть этого большого дела", - добавил Должанский.

О фестивале

"Территория. Магадан" - совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", Московского музея современного искусства и золотодобывающей компании "Полюс". В арт-дирекцию фестиваля входят театральный критик, арт-директор фестивалей NET и "Вдохновение", заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский, художник, куратор, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели. Художественный руководитель фестиваля - народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

"Территория" - школа-фестиваль, основная цель которого - объединение профессионалов театра, танца, изобразительного и музыкального искусства, создание смотра, который знакомил бы зрителя с наиболее актуальным исполнительским искусством разных жанров.