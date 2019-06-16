Ермолова и Баргман стали лауреатами премии "Верю" фестиваля "Фабрика Станиславского"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Ирина Ермолова и Александр Баргман были награждены премией "Верю" в номинациях "Лучшая актриса" и "Лучший актер" в рамках второго Летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского", который прошел в Москве и Подмосковье с 7 по 16 июня 2019 года. Церемония награждения состоялась в воскресенье в Московском губернском театре.

Ермолова была отмечена за роль Аркадиной в спектакле "Чайка" Григория Козлова, а Баргману вручили премию за роль Тригорина в этом же спектакле. Пьеса была поставлена Козловым на сцене Свердловского академического театра драмы в прошлом году. Помимо этого статуэткой "Верю" - миниатюрной скульптурой Константина Станиславского из бисквитного фарфора - наградили труппу Театра "Суббота" (Санкт-Петербург), которая выступила со спектаклем "Ревизор" Андрея Сидельникова.

"Сегодня мы подводим своеобразные итоги нашей замечательной "Фабрики", потому что работа была плодотворной, у нас была замечательная программа благодаря нашим отборщикам, которые привезли лучшие спектакли в направлении "русский психологический театр" <...> Именно актерские работы мы выбрали самыми главными, чтобы отметить их премией "Верю", как сказал бы Константин Сергеевич Станиславский, который бы поверил, и поверил бы по-настоящему <...> Решение было сложным, потому что многие достойны, но выбрать лучшего из лучших, действительно, надо постараться, и, может, в чем-то уступить, а, может быть, даже, закрыв глаза, выбрать тех, кто, все-таки, чуть-чуть лучше", - сказал художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.

Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева отметила, что в следующим году фестиваль планирует развивать образовательную программу. "Мы хотели, чтобы фестиваль был молодой, живой, чтобы он пульсировал реальной жизнью. Мы очень хотели бы, чтобы наши гости, наша театральная молодежь чувствовала бы себя спокойно, уверенно, чтобы не было ощущения, что мы их менторски поучаем. Почему название такое? Потому что "Фабрика" - это живой процесс", - подчеркнула она.

В конкурсную программу фестиваля этого года вошли восемь спектаклей. Среди них "Головлевы" пермского театра "У Моста", "Оттенки" драматического театра города Минусинска (Красноярский край), "Дядя Ваня" саратовского ТЮЗа, постановка "Прошлым летом в Чулимске" Санкт-Петербургского театра "Мастерская", "Беглец" Театра им. Ленсовета и "Мещане" Театра на Васильевском острове.

В рамках церемонии закрытия на сцене Московского губернского театра состоялась театральная игра "Импровизационный БАТЛ". Перед зрителями выступили студенты образовательной программы фестиваля, прошедшие тренинг по актерской импровизации. Молодые актеры соревновались в остроумии и находчивости.

О фестивале

Впервые Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" прошел в 2018 году в Москве и Подмосковье. Состоялись показы спектаклей театров из Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода. В образовательной программе приняли участие 36 студентов из театральных вузов Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Ярославля и Москвы.