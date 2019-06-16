Международный конкурс имени П. И. Чайковского откроется в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Открытие ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского в понедельник по традиции пройдет в Большом зале Московской консерватории. Площадка полностью готова к тому, чтобы принять знаковое событие и провести все три тура соревнований пианистов, сообщил ТАСС ректор Московской консерватории Александр Соколов.

"У нас состоится открытие Конкурса имени Чайковского - пожалуй, самое волнительное событие, помимо, конечно, награждения лауреатов. Также в Большом зале консерватории традиционно проходят все три тура конкурса пианистов, в Малом зале - первые два тура состязаний скрипачей. Мы полностью готовы принять участников, гостей, журналистов, ожидаем большой интерес к мероприятиям", - отметил Соколов.

Ректор учебного заведения сообщил, что к началу конкурса в Большом и Малом залах было налажено кондиционирование. "Теперь, несмотря на жаркий месяц, никакого дискомфорта для публики не будет", - заметил он. Консерватория также подготовила необходимые площади для канала классической музыки medici.tv, который, как и в прошлые годы, будет вести трансляцию конкурса.

Соколов подчеркнул, что в конкурсе пианистов принимают участие воспитанники Московской консерватории. "В конкурсе пианистов очень много представителей нашей Московской консерватории - как ныне в ней учащихся, так и выпускников, в том числе находящихся за границей", - сказал он, особенно отметив учеников знаменитого профессора Сергея Доренского.

Ранее заместитель председателя правительства РФ, сопредседатель оргкомитета конкурса Ольга Голодец сообщила, что на открытии выступит победитель XIV Конкурса имени Чайковского - пианист Даниил Трифонов. Согласно данным о наличии билетов на сайте консерватории, вечер пройдет с аншлагом. Официальный старт смотра будет сопровождать возложение цветов к памятнику Петра Ильича Чайковского перед зданием консерватории.

Новые специальности и рекордный интерес

Интерес музыкантов к конкурсу в этом году был беспрецедентным. Из-за роста числа заявок в последние дни их приема оргкомитет принял решение увеличить сроки. "Если на прошлый конкурс было подано около 600 заявок, то в этом году это 954 заявки из 58 стран мира", - подчеркнула Голодец на встрече с журналистами в преддверии смотра. В первом туре примут участие 228 музыкантов из 36 стран, включая Францию, США, Китай, Японию, Германию, Италию, Южную Корею и Россию.

Организаторы связали такой рост интереса с открытием новых специальностей. Впервые в Конкурсе имени Чайковского, помимо пианистов, скрипачей, виолончелистов и певцов, будут соревноваться исполнители на деревянных и медных духовых инструментах.

Расписание смотра

Конкурсные испытания пройдут с 18 по 27 июня в Москве и Санкт-Петербурге. В столице I-III туры по специальностям "Фортепиано" и "Скрипка" состоятся в Большом и Малом залах консерватории, а также в Концертном зале имени Чайковского. Конкурсанты по специальностям "Виолончель", "Сольное пение", "Деревянные духовые" и "Медные духовые" будут соревноваться в мастерстве в Большом и Малом залах Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, в "Мариинском-2", Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, концертных залах Мариинского театра и "Репино". Награждение и гала-концерт лауреатов пройдут 28 июня в московском зале "Зарядье". На следующий день победители выступят в "Мариинском-2".

В период проведения конкурса в российских регионах - от Крыма до Арктики - будут организованы фан-зоны для любителей классической музыки, сообщили в Министерстве культуры РФ. На этих площадках будут идти прямые трансляции знаковых мероприятий конкурса, лекции, мастер-классы, творческие встречи и концерты лучших музыкальных коллективов региона.

Выступления будет оценивать жюри, состав которого Голодец назвала абсолютно звездным. Жюри в номинации "Фортепиано" возглавил народный артист РФ Денис Мацуев, в номинации "Скрипка" - основатель и руководитель Международного фестиваля и Академии в Вербье Мартин Энгстрем, "Виолончель" - художественный руководитель - директор нью-йоркского зала "Карнеги-холл" сэр Клайв Гиллинсон, "Сольное пение" - оперный администратор, в прошлом - заместитель гендиректора по художественным вопросам в Метрополитен-опере Сара Биллингхерст-Соломон. В номинации "Деревянные духовые инструменты" председателем стал российский флейтист, член совета Королевской академии музыки Денис Буряков, а в категории "Медные духовые инструменты" - британский тромбонист, в прошлом - концертмейстер Лондонского симфонического оркестра и Венского филармонического оркестра Йен Боусфилд. Накануне конкурса президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность иностранных граждан - членов жюри Конкурса имени Чайковского получать разрешение или патент на работу в России.

Сопредседателем оргкомитета выступает глава Мариинского театра Валерий Гергиев.

Оргкомитет объявил по шесть премий для пианистов, скрипачей, виолончелистов, по восемь - для исполнителей на деревянных и медных духовых инструментах, по четыре - для певцов и певиц. Суммы премий составят от 2 тыс. до 30 тыс. долларов. Среди обладателей первых премий по всем специальностям может быть объявлен только один обладатель Гран-при размером $100 тыс. Также одному из певцов будет присужден специальный приз "Памяти Дмитрия Хворостовского" размером $15 тыс.

Важной наградой станет также возможность продемонстрировать свое искусство на крупных мировых площадках. Так, победители конкурса смогут принять участие в Международном фестивале фортепианной музыки имени Шопена, выступить в "Карнеги-холле" и на фестивале "360 градусов" в Мюнхене. В октябре запланирован масштабный гастрольный тур по городам Японии и Южной Кореи.

О конкурсе

Международный конкурс имени Чайковского проходит раз в четыре года. Его история началась в Москве в 1958 году, тогда соревнования проходили только среди пианистов и скрипачей. Смотр традиционно является стартовой площадкой для молодых музыкантов, дает им возможность начать международную карьеру, обрести признание мирового профессионального сообщества и публики.