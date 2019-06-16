AFP: самый ранний известный рисунок Гогена продан на аукционе во Франции за €80 тыс.

ТАСС, 17 июня. Самый ранний из известных рисунков французского художника Поля Гогена (1848-1903) был продан на аукционе в замке Артиньи (французский департамент Эндр и Луара) за €80 тыс.. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, покупателем картины "Швейцарское шале на берегу Луары" стал французский предприниматель, проживающий в Швейцарии. Его имя не разглашается. Отмечается, что он принимал участие в аукционе по телефону. Стартовая цена лота составила €50 тыс.

На картине, имеющей формат 39,5 на 25 см, нарисован большой четырехэтажный дом, стоящий, как поясняет надпись, на берегу Луары в Орлеане. На рисунке обозначена дата его создания - 2 июля 1865 года. По мнению экспертов, Гоген изобразил на рисунке и самого себя - это мужчина в матросской форме, смотрящий вместе со стоящей у дома группой из шести женщин на плывущую большую лодку.

На момент создания полотна Гогену было 17 лет. В настоящее время это самое раннее известное произведение будущего мэтра живописи.

Поль Гоген является одним из ведущих представителей постимпрессионизма. Автор картин "Шьющая женщина", "Женщина с цветком", "Сбор плодов" и других.