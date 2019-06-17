Доход Большого театра от реализации билетов вырос в два раза с 2014 года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России зарабатывает на реализации билетов в два раза больше по сравнению с 2014 годом. Об этом заявил генеральный директор театра Владимир Урин в интервью программе "Поздняков", опубликованном на сайте телеканала НТВ в понедельник.

"Я горжусь очень этой цифрой. Когда я пришел в первый год, это был 2014 год, театр заработал на реализации билетов 1,4 млрд рублей. Сегодня театр зарабатывает только от реализации билетов 2,8 млрд рублей", - сообщил Урин. При этом он отметил, что театр не поднимал цены на билеты. "Максимальные цены на билеты, которые у нас были, установлены как шесть лет назад", - сказал он.

Урин отметил, что победа над билетной спекуляцией силами театра невозможна без решения проблемы на законодательном уровне. "Нам удалось очень серьезно упорядочить вопрос продажи билетов. Мы приняли целый ряд мер, - сказал он. - И уже вмешаться в эту ситуацию перекупщики практически не могут. Но мы их не сможем победить никогда, если это не будет принято на законодательном уровне".

Гендиректор Большого театра прокомментировал влияние поправок к законопроекту по борьбе с так называемой билетной мафией. "К сожалению редчайшему, сегодня этот закон застрял в думе. Сейчас в него пытаются внести такое количество изменений, что он теряет тот смысл, который мы вкладывали, когда давали предложение по внесению этого закона вместе с Министерством культуры РФ", - сказал он.

О законопроекте

Правительственный законопроект о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия, направленный на борьбу с так называемой билетной мафией - театральными спекулянтами, был принят в первом чтении в январе 2019 года. Документ предполагает запрет на реализацию билетов по цене выше стоимости, а также осуществление продажи билетов только организациями культуры либо уполномоченными ими лицами.

Ранее председатель комитета по культуре Госдумы РФ Елена Ямпольская заявила, что ко второму чтению законопроекта уберут жесткие санкции за перепродажу билета. Также, по ее словам, обновленная редакция документа допускает однократную продажу гражданином приобретенного им для личного пользования билета по цене, которая не превышает номинал.

Ямпольская добавила, что после принятия во всех трех чтениях закон должен вступить в силу к 1 сентября 2019 года.