Директор Пушкинского музея: выставка "Щукин. Биография коллекции" войдет в историю

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Наталия Крючкова/. Выставка "Щукин. Биография", которая откроется в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина 19 июня и на которой представят знаковые работы импрессионистов и модернистов - всего более 450 произведений, - войдет в историю, считает директор музея Марина Лошак.

В экспозицию войдут произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров. Проект можно будет увидеть до 15 сентября.

"Ощущение, что мы сделали что-то невероятно важное и что мы находимся в определенной исторической точке, и об этой выставке будут вспоминать, она войдет в анналы истории, безусловно. Поэтому мы очень волнуемся, сумели ли мы выполнить свою задачу. Мне кажется, что да", - сказала Лошак журналистам на пресс-показе в понедельник.

Экспозиция представит историю формирования коллекции известного московского купца и филантропа Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и исторический контекст, который помогут достроить собрания его братьев - Петра, Дмитрия и Ивана. Задача проекта - показать коллекцию русского коллекционера максимально полно и продемонстрировать, какую роль она сыграла в развитии отечественного искусства.

Лошак назвала эту выставку "эмоциональным, чувственным рассказом про купца". "Сама жизнь этого человека, он сам по себе и невероятная личность коллекционерская сказалась, конечно, на биографии его коллекции. И при этом [сказалось] все драматическое устройство XX века", - добавила директор Пушкинского музея.

Она напомнила, что уникальность экспозиции в том, что она соединит разделенную между ГМИИ им. Пушкина и Государственным Эрмитажем коллекцию Сергея Щукина.

Биография коллекционера

Купец и благотворитель, коллекционер искусства Сергей Иванович Щукин (1854 - 1936) происходил из московской купеческой семьи. Собирательством живописи увлекся лишь после 40 лет, в то время как его братья занимались коллекционированием с молодости. Кульминационной точкой в развитии собрания Сергея Щукина считается приобретение полотна "Танец" Анри Матисса.

Также 19 июня в Пушкинском музее откроется выставка "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное", которая продлится по 29 сентября 2019 года. В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков будут показаны произведения классиков искусства ХХ века: Альберто Джакометти, Ива Кляйна, Жан-Мишеля Баския, Энди Уорхола, Герхарда Рихтера, Зигмара Польке, Кристиана Болтански, Марины Абрамович, Маурицио Каттелана, Андреаса Гурски и других.