Итальянские артисты выступят в июле на Большом фестивале Италии в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Большой фестиваль Италии пройдет в московском саду "Эрмитаж" 13-14 июля, на мероприятии состоятся выступления итальянских музыкантов. Об этом на пресс-конференции в понедельник рассказал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

"Большой фестиваль Италии состоится 13-14 июля в саду "Эрмитаж" и пройдет в третий раз после большого успеха, достигнутого в 2017-2018 годах, - информировал дипломат. - Речь идет о важной инициативе, которая будет состоять из многочисленных мероприятий: концертов итальянских артистов, уроков кулинарии и итальянского языка, мероприятий по туризму, культуре и искусству".

"Между Италией и Россией всегда существовало очень прочное сотрудничество во всех областях, включая сферу туризма. Число российских туристов, посещающих Италию, всегда остается очень высоким. Это происходит не только из-за того, что в стране находится наибольшее количество объектов культурного наследия ЮНЕСКО, каковых насчитывается 54, но также из-за особого культурного сходства, которое существует между нашими народами", - отметил глава диппредставительства.

Гости фестиваля также смогут посмотреть произведения итальянского кинематографа и прослушать лекции об итальянской истории и культуре. Кроме того, посетители смогут принять участие в давлении винограда: во время проведения предыдущих фестивалей этот аттракцион вызвал у публики особый интерес.