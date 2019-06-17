Театральный Петербург отметил 60-летие одного из ведущих режиссеров Григория Дитятковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Вечер в честь одного из ведущих режиссеров Петербурга Григория Дитятковского прошел в понедельник, в день 60-летия мастера, в Драматическом театре имени Веры Комиссаржевской. Артисты сыграли здесь поставленный юбиляром мольеровский спектакль "Мизантроп", отмеченный в четырех номинациях высшей театральной премией Санкт-Петербурга "Золотой софит".

"Григорий Дитятковский - друг нашего театра, мы ценим его редкий дар оригинального прочтения классики и современной драматургии и великолепную работу с актерами. Уже трижды он работал с нашей труппой, и все его спектакли становились ярким театральным событием", - сказал ТАСС художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Виктор Новиков.

В числе этих постановок он назвал спектакль "В осколках собственного счастья" по произведениям Михаила Жванецкого, с большим успехом показанный на сцене столичного "Ленкома". Эта работа произвела большое впечатление и на самого автора, и на театральную общественность Петербурга и Москвы. А в канун юбилея мастера репертуар Театра имени Комиссаржевской пополнился его спектаклем "Женщина-змея" по пьесе Карло Гоцци.

Григорий Дитятковский начал профессиональную деятельность в 1986 году как режиссер и актер в Малом драматическом театре. Он находил общий язык с такими разными труппами, как БДТ имени Георгия Товстоногова, московские театры имени Евгения Вахтангова и "Et cetera", театры Новосибирска, Манчестера (Великобритания), Мельбурна и Сиднея (Австралия). Режиссер удостоен премии "Золотая маска" за спектакль "Потерянные в звездах" на сцене Театра на Литейном (2001).

Широкую известность как актер Григорий Дитятковский получил, сыграв роль поэта Иосифа Бродского в фильме Андрея Хржановского "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину". За эту работу он был удостоен Премии Правительства РФ в области культуры (2010). Ранее он поставил по пьесе Бродского "Мрамор" одноименный спектакль в "Белом театре" (премия "Золотой софит").