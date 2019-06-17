Спектакль об Анне Карениной в жанре сторителлинг покажут на фестивале SOLO

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Постановка "Кто убил Анну", поставленная в жанре сторителлинг выпускницей "Мастерской Брусникина" Мариной Васильевой и актером театра и кино Алексеем Розиным, будет представлена в рамках XII Московского международного фестиваля моноспектаклей SOLO. Спектакль рассказывает о причинах поступка главной героини романа "Анна Каренина" Льва Толстого, сообщил в понедельник ТАСС Розин.

"Это разбор истории Анны Карениной с точки зрения актрисы, она двигается по сюжету с некоторыми сокращениями. Все знают сюжет: Анна Каренина упала под поезд, а что ее к этому привело, какие были причины, предпосылки ее решения?" - сказал ТАСС Розин, добавив, что при создании спектакля была использована в том числе медицинская литература - исследования головного мозга, нервной системы.

Постановка выполнена в жанре сторителлинга, который предполагает преподнесение истории актером с активным участием в действии самого зрителя, роль режиссера в таком спектакле - вспомогательная. "Я не ставил какие-то мизансцены, я скорее выступал в роли партнера, мы разбирали, беседовали, анализировали, потом Марина писала тексты, - пояснил Розин. - Весь текст, который звучит в спектакле, за исключением цитат из Толстого и других произведений, - ее авторство, ее собственный текст. В этом жанре - сторителлинге - это непреложное правило: тот, кто выступает на сцене и является автором текста".

В программу фестиваля SOLO, который пройдет с 1 по 10 октября на сцене Театрального центра "На Страстном", вошли десять постановок из России, Франции, Италии, Болгарии, Бельгии и Великобритании. Спектаклем открытием станет "Гамлет + Фортинбрасмашина" Роберто Латини, в котором автор переосмысляет пьесу Хайнера Мюллера "Гамлет-машина".

Помимо этого, на фестиваль SOLO приедет итальянская актриса и режиссер Джорджа Черутти, в спектакле Mater Dei она представит вариацию древнегреческого мифа о Юпитере и Европе. Болгарский актер Димитр Марков выступит в постановке "Семен" Ивайло Гандева по рассказам Андрея Платонова. Главный герой работы - семилетний мальчик, вынужденный в одиночку взять опеку над младшими братьями и сестрами.

Сильные женщины

Заслуженная артистка России Марина Кайдалова сыграет в спектакле "Мать обвиняет" по пьесе чешского драматурга Карела Чапека. Режиссером монолога женщины, пять сыновей и муж которой погибают в борьбе с фашизмом, выступил художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский. Актриса Ана Дауд в спектакле "Я - женщина", поставленном вместе с режиссером Дмитрием Акришем, поделится со зрителями переживаниями и болью героини, прошедшей через насилие, аборт, угнетение и страх.

Артист Театра "Монплезир" (Санкт-Петербург) Игорь Ларин один сыграет всех персонажей неоконченного романа Булгакова "Записки покойника", а один из основателей Инженерного театра АХЕ Павел Семченко исполнит перфоманс "Па-дражание драматической машине". Актер Лино Музелле представит на сцене спектакль "Ночные дневники" по личным записям Яна Фабра. Состоится также показ моноспектакля "Улыбка у подножия лестницы" Бенедикты Некай, в котором актер театра и кино Дени Лаван исполнит роль одинокого клоуна Огюста, стремящегося разобраться в себе.