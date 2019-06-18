Сплин, Black Eyed Peas и Нино Катамадзе выступят на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Группа "Сплин", американская команда Black Eyed Peas, грузинская певица Нино Катамадзе, украинский исполнитель Иван Дорн и другие известные артисты выступят 22-23 июня в Москве на XVI фестивале "Усадьба Jazz". Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС основатель и президент "Усадьбы Jazz" Мария Семушкина.

"Шестнадцатилетие - это новая планка, новый уровень фестиваля, к которому мы стремились все эти годы. Шестнадцатилетие - это какое-то новое мироощущение. Так что неслучайно фестиваль сменил площадку и серьезно увеличил лайн-ап", - отметила Семушкина.

Переезд из подмосковной усадьбы "Архангельское" в столичный парк "Коломенское" глава "Усадьбы Jazz" объяснила техническими недостатками прошлого "дома" фестиваля. "Усадьба Jazz" предложит меломанам четыре сцены. На площадке "Аристократ" выступят Нино Катамадзе с новой программой, российский джазовый трубач Вадим Эйленкриг, британский композитор и певец Джейми Каллум, мультижанровая команда Cinematic Orchestra и другие.

На сцену "Партер" выйдут Black Eyed Peas. "Группа отлично вписывается в лайн-ап фестиваля, хотя это хип-хоп-музыка", - подчеркнула Семушкина. Компанию им составят соул-исполнитель Майкл Киванука, который впервые выступит в России, Иван Дорн, а также российская рок-группа "Сплин". "По нашим наблюдениям за много лет, если выступает какая-то группа, которая по качеству вписывается в наш формат и исполняет музыку на русском языке, это дает людям особое состояние праздника, единения", - пояснила выбор президент фестиваля.

Также будет работать площадка "Усадьба Jazz Kids", которая представит традиционную музыкальную программу и интерактив для самых маленьких гостей. Вместе с партнерами будет открыта сцена Jazz&World by S7 Airlines.

Международный фестиваль "Усадьба Jazz" - крупнейший российский опен-эйр, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике, - ежегодно проходит с 2004 года. После выходных в столичном регионе фестиваль отправится в регионы. "Усадьба Jazz" пройдет в Санкт-Петербурге (13 июля), Доброграде (27-28 июля), Сочи (10-11 сентября).