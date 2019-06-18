РАМТ открыл новую летнюю сцену спектаклем "Зобеида"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Премьера спектакля "Зобеида" по пьесе итальянского писателя и драматурга Карло Гоцци состоялась во вторник на новой летней площадке Российского академического молодежного театра (РАМТ) "Театральный двор". Режиссером постановки выступил Олег Долин.

"Мне нравится, что здесь такое "исподнее" театра. Здесь не парадная театра, не кулисы, занавесы и красивые кресла - здесь все по-простому, по-настоящему. Здесь все на ваших глазах происходит: артисты переодеваются, и они становятся персонажами прямо у вас на глазах", - отметил ТАСС Долин.

Согласно сюжету, принцесса Зобеида живет 39 дней в счастливом браке с царем Самандаля Синадабом. Однако старый жрец Абдалак рассказывает ей об опасности, грозящей от мужа. Синадаб - злобный колдун, который превращает всех своих жен в коров по истечении 40 дней в браке, так как теряет к ним интерес, так же он планирует поступить и с Зобеидой.

В спектакле задействованы актеры театра Полина Виторган, Анастасия Волынская, Михаил Шкловский, Александр Девятьяров, Сергей Печенкин, Александр Пахомов, Александра Аронс, Виктория Тиханская и Николай Угрюмов. На протяжении представления все актеры, кроме Виторган либо Волынской, исполняющих роль Зобеиды, предстают перед зрителями в масках, а также от сцены к сцене меняют костюмы при публике. "Таковы правила комедии дель арте: все должны работать в масках, кроме первого актера и первой актрисы или влюбленных. Здесь юная влюбленная, и мы канонически никуда не отступаем, она верит в любовь до самого конца, и для нее самая большая проблема - это то, что любви нет", - пояснил режиссер.

Актеры во время действия часто разрушают четвертую стену, обращаясь непосредственно к зрителям, а также используют в поэтических диалогах, написанных в XVIII веке, отсылки к событиям актуальной повестки: строительству Крымского моста, пенсионной реформе, краже картины "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. "Просто мы не в Италии XVII-XVIII веков, а в Москве 2019 года. Когда мы работали над персонажами, мы оглядывались на Италию, но шли все-таки нашими реалиями", - сказал Долин.

Музыкальным сопровождением спектакля стала музыка Жан-Батиста Люлли, Клаудио Монтеверди, Габриэля Форе, Иоганна Себастьяна Баха. Все произведения музыканты исполняют вживую. Показы пройдут также 22, 23, 24 и 25 июня.