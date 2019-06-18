Петербургский МДТ - Театр Европы покажет в Лондоне "Три сестры" в постановке Льва Додина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Гастроли Малого драматического театра - Театра Европы начинаются в среду в Лондоне. Российская труппа впервые покажет чеховский спектакль "Три сестры" в постановке народного артиста России Льва Додина, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"С 19 по 29 июня в Театре Водевиль на Стрэнде труппа Малого драматического 10 раз подряд сыграет спектакль "Три сестры". Эту постановку Льва Додина лондонский зритель увидит впервые", - рассказали в пресс-службе.

Предложение о новых гастролях труппа получила после успешных прошлогодних выступлений в лондонском Театре Хэймаркет со спектаклями Льва Додина "Жизнь и судьба" и "Дядя Ваня", получившими единодушное признание критиков, которые назвали петербургских артистов "великим ансамблем".

Таким образом, "Три сестры" станут продолжением знакомства лондонской публики с "чеховианой" режиссера Льва Додина. "Это одна из сложнейших и трагичнейших пьес Чехова, потому что по сути вся она посвящена смыслу существования, его поиску, желанию найти этот смысл и невозможности примириться с тем, что найти его невозможно", - такое мнение высказал мэтр режиссуры перед гастролями в интервью британскому русскоязычному изданию.

Лев Додин, отметивший в мае свое 75-летие, уже без малого 30 лет является художественным руководителем МДТ. Первым из деятелей русского театрального искусства он был награжден в 1988 году Премией имени Лоуренса Оливье (Великобритания). Петербуржец избран в 2012 году почетным президентом Союза театров Европы.