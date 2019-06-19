Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению законопроект о борьбе с "билетной мафией"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по культуре на заседании в среду рекомендовал принять во втором, основном чтении законопроект о борьбе с так называемой билетной мафией.

Правительственный законопроект о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия, направленный на борьбу со спекулянтами, был принят в первом чтении в январе. Документ предлагает запретить реализацию билетов по цене выше стоимости, указанной на билете, а продавать билеты смогут только организации культуры либо уполномоченные ими лица на основании договора.

Комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении с учетом ряда поправок. Одна из них устанавливает, что билет в театр или филармонию можно будет вернуть по схеме, действующей на железнодорожном транспорте: размер компенсации будет зависеть от времени, оставшегося до спектакля или концерта. Если билет на спектакль, абонемент или экскурсионная путевка будут возвращены не позднее чем за 10 дней до мероприятия, покупатель получит его полную стоимость. Не менее половины суммы будет компенсировано, если до спектакля осталось от 5 до 10 дней, и вернется лишь треть стоимости, если до мероприятия осталось от 3 до 5 дней.

Если покупатель захочет вернуть билет менее чем за 3 дня до мероприятия, музей или исполнительская организация будут вправе не компенсировать ему его стоимость. Полная стоимость билета по желанию покупателя будет возмещена в случае отмены, замены или переноса мероприятия самим учреждением культуры.

Другая рекомендованная поправка устанавливает: если зритель пропустил мероприятие в связи со своей болезнью или смертью члена семьи (близкого родственника) и может подтвердить это документально, порядок возврата билета будет регулироваться подзаконными актами - "правилами и условиями, установленными правительством РФ". Еще одна поправка решает вопрос "лишнего билета". В исходной редакции любая перепродажа билета грозила штрафом до 300 тыс. рублей, обновленная же версия документа допускает однократную продажу приобретенного для личного пользования билета, абонемента или экскурсионной путевки по цене, которая не превышает номинал.

О невозвратных билетах

Уточнены положения об именных билетах. Кроме того, в театрах, филармониях и музеях появятся невозвратные билеты - это коснется тех билетов, абонементов или экскурсионных путевок, которые продаются по акциям и специальным программам, включающим льготы и скидки. Ранее глава комитета Елена Ямпольская поясняла, что это относится и к билетам, которые театр продает по акции пенсионерам и студентам, поскольку именно они зачастую "пачками попадают к спекулянтам и потом расходятся за огромные деньги".

После принятия в трех чтениях закон должен вступить в силу с 1 сентября этого года.