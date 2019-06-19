Минкультуры рассмотрело 120 заявок на господдержку

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский в среду сообщил, что департамент кинематографии министерства рассмотрел более 120 заявок на получение госсубсидий на производство национальных фильмов.

"Все они (заявки) разного качества. По итогам отбора сначала отсеивались те заявки, которые были неправильно оформлены. 30 таких компаний было отсеяно", - сказал министр на заседании экспертного совета по игровому авторскому и экспериментальному кино, который определит получателей субсидий.

По словам Мединского, размер господдержки пока неизвестен.

"Хочу сказать одно - вы снимаете кино не для себя, а для зрителя. Критерием успеха является или касса, или призы международных кинофестивалей. Остальное оставьте при себе", - отметил Мединский.

Всего эксперты в среду увидят 47 проектов, претендующих на господдержку. В итоге будет составлен рейтинг будущих фильмов.

20 июня питчинг продолжат заявки от создателей фильмов про детей.