Инна Чурикова и Марина Неелова могут сыграть в кинокомедии о жизни на пенсии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Актрисы Инна Чурикова и Марина Неелова приглашены сняться в фильме "Ни стыда, ни совести" о жизни на пенсии. Будущий проект представил продюсер Никита Владимиров в среду в Минкультуры РФ на очном заседании экспертного совета по игровому авторскому и экспериментальному кино, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов.

"Наш фильм - это комедия", - сказал Владимиров. Слоган картины: "Прожить от пенсии до пенсии проще, когда нет ни стыда, ни совести". По словам продюсера, "Инна Чурикова и Марина Неелова уже читали сценарий, он им понравился". Режиссер фильма - Оксана Карас.

Режиссер Влад Фурман в среду представил экспертному совету фильм про детскую наркоманию. Общий бюджет - 61 млн рублей, у Минкультуры создатели просят 40 млн рублей. Актер Михаил Пореченков уже дал согласие сыграть в картине .

Юсуп Разыков представил фильм "Баллада об истребителе" про женщин на войне. "Была картина "В бой идут одни старики", а у нас - в бой идут девочки", - пояснил Разыков, который стал автором сценария.

Всего эксперты в среду увидят 47 будущих проектов, претендующих на государственную поддержку. В итоге будет составлен рейтинг будущих фильмов, который будет объявлен через несколько недель. Размер господдержки пока неизвестен.