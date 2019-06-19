Выставка 12-летнего художника с аутизмом Маркуса Мартиновича пройдет в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Выставка 12-летнего художника с аутизмом Маркуса Мартиновича "Я тут. Я с тобой", где будут представлены работы, созданные за пять лет, пройдет в Москве. Вход на нее будет свободным, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов выставки.

"С 29 июня по 7 июля в пространстве "Куб" на площадке "Флакон" пройдет выставка Маркуса Мартиновича "Я тут. Я с тобой". Выставка в три этажа посвящена искусству взаимодействия человека с внешним миром. Вход свободный", - рассказали в пресс-службе.

В ней добавили, что впервые в экспозицию войдут почти все работы юного художника, созданные им за пять лет. Куратором выставки выступила художник, скульптор, дизайнер выставочных пространств Катя Бочавар.

"В искусстве Маркуса Мартиновича удивительно все - масштабность работ, их законченность и, можно сказать, безупречность. Художник творит естественно, как дышит, вероятно, поэтому, его произведения не имеют жанровых границ. Среди созданного им всего за несколько лет: живопись, фотография, графика, инсталляция, видео и зины (авторские книги), литература, саунд-арт, и многое другое. Перед нами зрелый художник с глубокими мыслями, тонким вкусом, уникальным взглядом на мир и очень работоспособный", - сказала она ТАСС.

По ее словам, чтобы общаться с работами Маркуса, совершенно необязательно учитывать особенности личности художника или его возраст, об этом можно и не знать. "Двенадцатилетний художник-аутсайдер, аутист со специальными способностями и, как показывает эта выставка, безграничными возможностями. Внутренний мир Маркуса Мартиновича - это территория свободы. Пространство независимости от страхов и боли, от сомнений и лени, от стереотипов и бездарности, от всего, что мешает человеку обрести самого себя", - заключила Бочавар.

Маркус Мартинович - русско-немецкий художник. Первая выставка состоялась, когда ему было семь лет. К настоящему времени Маркус участвовал в девяти групповых и семи персональных выставках в России, Германии и Великобритании.