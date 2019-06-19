В Лондоне показали спектакль "Три сестры" в постановке Льва Додина

ЛОНДОН, 20 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Гастроли Малого драматического театра - Театра Европы с успехом начались в Лондоне. В среду зрители заполненного до отказа зала театра "Водевиль", расположенного в Вест-Энде, продолжительными овациями встретили спектакль "Три сестры" в постановке Льва Додина.

Британская публика не понаслышке знакома с творчеством Додина - в прошлом году в лондонском театре Haymarket с большим успехом прошли сразу два спектакля, поставленные народным артистом России: "Жизнь и судьба" по роману Василия Гроссмана и "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова. Однако "Три сестры" в исполнении труппы Малого драматического театра до Лондона были показаны впервые.

Теплый прием

Сам Додин в разговоре с корреспондентом ТАСС обратил внимание на очень теплый прием, оказанный артистам в Лондоне, - зрители аплодировали им стоя. По его словам, Чехова любят во всем мире, и Лондон не является исключением.

"На мой взгляд, приняли нас мощно. Во-первых, артисты хорошо играли, а во-вторых, зритель очень отзывчивый и так слышит Чехова, как иногда, может быть, русский его не слышит. Сейчас говорят, что билеты в основном проданы, и мне интересно, как они будут продаваться дальше. Сегодня был полный зал", - сказал Додин.

"Я думаю, что Чехов настолько всеобщий автор, он является настолько русским и европейским одновременно, с таким пиететом и требовательностью относится к личности, что это совпадает с европейскими ценностями", - пояснил режиссер неослабевающий интерес к произведениям русского литературного классика.

Додин выразил благодарность российскому бизнесмену Роману Абрамовичу за его финансовое участие в организации гастролей. "Он не первый раз поддерживает нас, и мне кажется, что это не просто жест доброй воли, но и художественный интерес, что очень важно", - сказал режиссер.

Продюсера постановки Оливера Кинга не удивило, насколько тепло ее встретили британские театралы. "После успеха спектаклей "Жизнь и судьба" и "Дядя Ваня" в театре Haymarket в прошлом году нам выпала честь вновь привезти в лондонский Вест-Энд санкт-петербургский Малый драматический театр с их постановкой "Трех сестер". Пьесы Чехова неизменно популярны в Великобритании, а нынешний спектакль, поставленный театральным мэтром Львом Додиным, бесспорно, порадует и удивит британскую публику", - сказал он в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Лев Додин, отметивший в мае свое 75-летие, уже без малого 30 лет является художественным руководителем МДТ. В 1988 году он первым из деятелей русского театрального искусства был награжден британской Премией имени Лоуренса Оливье. Петербуржец был в 2012 году избран почетным президентом Союза театров Европы.

Гастроли продлятся до 29 июня, и за это время на сцене "Водевиля" зрители смогут увидеть игру таких российских актеров, как Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Александр Быковский, Екатерина Клеопина, Надежда Некрасова и других.